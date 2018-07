Začala stavba cyklostezky mezi Hradcem a Pardubicemi za 30 milionů

Oficiálně má být prvních šest kilometrů takzvané hradubické cyklostezky mechu a perníku hotovo do konce roku.

„Za úspěch budu považovat, když bude cyklostezka hotová v roce 2015,“ řekl v srpnu 2011 tehdejší náměstek pardubické primátorky Martin Bílek, když společně s kolegy z hradeckého magistrátu pořádali demonstrativní jízdu na kolech mezi oběma krajskými městy.

Byť byl ve vyslovení konkrétních termínů hodně opatrný, nakonec byl stejně příliš optimistický. Teprve sedm let po zmíněné jízdě se totiž u Hradce Králové poprvé koplo do země. Začal se stavět úsek do Vysoké nad Labem, tedy na rozhraní obou krajů.

Na začátek stavby se dá pohlížet dvěma způsoby. Ten první předvedl starosta Vysoké Jiří Horák, když prohlásil: „Zaplať pán bůh, že se vůbec staví.“ Opačný náhled spíše říká, že je nehorázná ostuda, že ani třicet let po revoluci není důstojné cyklospojení mezi dvěma téměř stotisícovými městy.

A to zvláště v době, kdy Evropská unie posílá peníze na stavbu stezek v kdejaké vesnici.

„Pevně doufám, že se nyní bude stavět rychleji. Jsou připravené už další úseky, byť z naší pardubické strany jsme trochu pomalejší v úseku kolem Kunětické hory, ale i tam už máme u mnoha úseků územní rozhodnutí,“ řekla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Končit se bude zatím ve Vysoké nad Labem u tělocvičny

Momentálně se staví pětikilometrový úsek stezky, který povede z hradecké Třebše podél Labe a končit bude zatím ve Vysoké nad Labem u tělocvičny. Slepé rameno tam překlene lehká kovová lávka.

Povrch stezky bude asfaltový, šířka tři metry a na každé straně půl metru zpevněné krajnice pro případné vyhýbání cyklistů. Celkové náklady na tuto investici jsou 31,5 milionu korun, dotace z IROP 27 milionů, zbytek uhradí příspěvky Hradce Králové a kraje.

„V úseku z Hradce Králové do Vysoké nad Labem vznikne bezpečná cesta pro cyklisty, inline bruslaře či chodce. Královéhradecký kraj na výstavbu této cyklostezky přispěje částkou okolo 2,5 milionu korun,“ řekl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje Pavel Hečko.

Úsek do Vysoké bude součástí plánované asi 23 kilometrů dlouhé cyklostezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, které se říká Stezka mechu a perníku. Trasa povede z Hradce přes Vysokou do Opatovic, za elektrárnou překlene Labe do Dřítče a pak směřuje kolem Kunětické hory do Pardubic.

Zatím jediný hotový úsek je z Pardubic do Rábů, kde stezka končí pod Kunětickou horou. Paradoxní však je, že se oficiálně nejedná o cyklostezku, ale o protipovodňovou hráz.

To je jeden z důvodů, proč prý policie nemůže instalovat přejezd pro cyklisty na silnici mezi Ráby a Kuněticemi. Stezka tam kříží rovný úsek, po kterém jezdí auta velmi rychle. I kvůli tomu se tam už staly dvě nehody, při nichž zemřeli cyklisté.