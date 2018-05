Chrudim má šanci prodloužit cyklostezku do Pardubic

Cyklistům v Chrudimi by mohl začít sloužit stoupací pruh na silnici ve směru na Pardubice. Po otevření obchvatu tudy jezdí relativně málo aut a řidičům by tak měla stačit užší vozovka.

Pardubický kraj plán města podporuje. Zdánlivá drobnost by podstatně zlepšila přístup cyklistů ke stezce na Pardubice.

Pardubický kraj totiž bude přebírat od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tříkilometrový úsek někdejší silnice první třídy od nového chrudimského obchvatu po Masarykovo náměstí. ŘSD předtím chystá opravu silnice.

„V rámci této stavby chceme, aby vznikl cyklopruh,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček. Dosud autům jedoucím podél parku směrem na Pardubice slouží stoupací pruh, ten je ale podle chrudimských politiků zbytečný a může být využit na cyklopruh.

„V tuto chvíli se jedná s ŘSD a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, jak to provést. Cyklopruh by vedl až za železniční přejezd, napojoval by se na stávající cyklostezku, která vede podél silnice,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Chrudimi Martin Klimek.

Pardubický kraj plán Chrudimi podporuje. Nyní vyjednává s ŘSD, za jakých podmínek silnici přebere.

„Máme dva požadavky, aby ji dali do pořádku, a zároveň by bylo dobré, kdyby kývli i na cyklopruh, který chce Chrudim,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, který je zodpovědný za dopravu. V ideálním případě by podle něj mohla být úprava silnice a její předání provedena i letos.

I kdyby ŘSD peníze na úpravu vozovky pro cyklisty nenašlo, cyklisté by se měli nové trasy dočkat. „Snad bychom ve spolupráci s městem na to našli peníze,“ uvedl Kortyš.

Stavba stezky: kousek po kousku

Stezka z Chrudimi do Pardubic v dnešní podobě je spíše karikaturou pohodlné cesty pro cyklisty. Zejména kvůli problémům s výkupy pozemků z ní dnes stojí stále jen torzo. A to i přesto, že okraje obou měst jsou vzdáleny pouhých sedm kilometrů a od politiků měst, obcí i kraje má výstavba stezky podporu.

V roce 2009 vznikl zhruba dvoukilometrový široký úsek z Chrudimi do Medlešic, který si oblíbili fanoušci in-line bruslení. Most před Mikulovicemi sice nabízí pohodlnou stezku pro cyklisty, ale je to opravdu jen ochutnávka. Přímo v Mikulovicích je malinký kousek cyklostezky před tamními řadovými domy.

Na její pokračování chybějí tamní obcí to hlavní - pozemky. Ale když cyklista dojede až na konec Dražkovic, odměnou mu je 600 metrů dlouhá cyklostezka vedoucí na kraji krajského města, kterou Pardubice otevřely loni.

Dalším posunem ve skládání stezky by měl být cyklopruh napříč Dražkovicemi, který by měl využívat stávající silnici. „Plán platí. Problém bude další fáze - do Mikulovic, kde se nedaří získat potřebné pozemky,“ uved Jiří Rejda, starosta pátého pardubického obvodu, pod který spadá i místní část Dražkovice.