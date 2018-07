Cizinec se léta vyhýbal nástupu do vězení, zadrželi ho na Žambersku

Čtyřicetiletý cizinec na Orlickoústecku pobýval několik měsíců i se svojí rodinou. Ve své rodné zemi si měl odsedět dva roky za vydírání. Nástupu do vězení se vyhýbal jedenáct let. Kde přesně se celou tu dobu pohyboval, ale policisté nemají zmapováno. Národnost zadrženého odmítli zveřejnit.

Zjistili, že v Česku žil pod falešnou identitou. Vydával se za jinou osobu stejné národnosti, jako je on sám. Byl také ozbrojený, a to i přes to, že nevlastní zbrojní průkaz.

Měl u sebe dvě zbraně a podle všeho také věci potřebné k výrobě pervitinu. Tyto předměty odeslali kriminalisté na expertizu, která by měla podezření potvrdit.



„Měl u sebe také rybářské náčiní. Svým známým totiž vždy tvrdil, že odjíždí rybařit, ale místo toho jel vyrábět drogy,“ uvedla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.



Totožnost cizince potvrdily otisky prstů

Doplnila, že hledaného muže policisté zadrželi ve spolupráci s královéhradeckou zásahovou jednotkou v jeho automobilu. Totožnost cizince potvrdily otisky prstů a záhy putoval do cely.



Policie o případu informovala Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Tamní soud poslal zadrženého do takzvané vydávací vazby, odkud by měl být převezen do výkonu trestu ve své domovské zemi.

K dosavadní trestné činnosti mu nejspíš policisté přičtou i nedovolené ozbrojování a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky. „Za to pachateli hrozí až pět let vězení,“ řekla Vilímková.