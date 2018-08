VIDEO: Střety vojáků, výbuchy, střelba. Akce Cihelna bavila tisíce diváků

8:48 , aktualizováno 8:48

Teploty přesahující třicítku by měly spíše o víkendu hnát většinu národa k vodě. Přes 20 tisíc lidí však i v takovém horku zamířilo do Králík, které od pátku do neděle patřily velkolepé historicko-vojenské akci Cihelna 2018.