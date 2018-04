Chrudimští radní chtějí zkrotit autobusy v zácpách, ulehčí dopravě

Někteří cestující požádali chrudimské politiky, aby se zbytečnými zajížďkami autobusů skoncovali. Ušetřili by tak čas lidem, uvolnili přetížené centrum a ještě pomohli chrudimskému ovzduší. A radní to už skutečně plánují.

Nemuselo by to být zase tak těžké. "Bylo by možné rozšířit jednosměrnou Fibichovu ulici tak, aby tudy mohly projíždět autobusy na nádraží," uvedla mluvčí Chrudimi Sylva Drašnarová.

Fibichova ulice uhýbá z hlavní ucpané ulice za nákupním střediskem Dukla a podél lékárny vede vzhůru k nádraží. Kdyby tudy mohly projíždět autobusy, problém by byl, zdá se, vyřešen. "Cesta autobusu by se zkrátila o čtyři minuty, samozřejmě záleží na tom, ve kterou denní dobu. Autobusy by jezdily trasou, která by byla o 610 metrů kratší," řekl místostarosta Chrudimi Roman Málek.

Rozšíření ulice je komplikované

Jako vše na tomto světě i tenhle plán má háček. Ulici blokují parkující auta. Vyhnat je podle radních nejde, s tím místní lidé zásadně nesouhlasí. Dokonce už proti téhle úvaze poslali na radnici nesouhlasný dopis.

Pak je tedy možné ulici rozšířit na úkor chodníků. "Na každé straně by bylo nutné odbourat 65 centimetrů chodníku a posunout veřejné osvětlení. Náklady na úpravu ulice jsou však velké, jsou odhadnuté na milion pět set tisíc korun," uvedl místostarosta Chrudimi Roman Málek.

Samozřejmě - pokud by Chrudim chtěla, aby se jí náklady do úpravy ulice vrátily do kasy tím, že bude díky kratším trasám méně dotovat městskou dopravu, tak to může celý plán zahodit. "Jestli jsem to dobře počítal, tak by se to vrátilo až ve chvíli, kdy budeme mít za sebou devadesát tisíc průjezdů autobusů," uvedl Málek.

Debata na autobusové téma bude pokračovat

Radní na svém posledním zasedání plán na rozšíření Fibichovy ulice proto odložili a přemýšlejí o tom, zda to nezkusit o ulici dál. Co takhle umožnit autobusům, aby vjížděly na nádraží z hlavní silnice přes Rooseveltovu ulici, která vede kolem supermarketu Billa? Efekt by byl podobný. Autobusy by nemusely dvakrát přejíždět kruhový objezd u hotelu Bohemia.

"Odbor dopravy bude mít měsíc na to, aby řekl své stanovisko. Musí prověřit, zda je to možné provést, zjistit, jak by mohly manévrovat autobusy tam a zase zpátky. Až po prověření možnosti v Rooseveltově ulici bude debata na toto téma pokračovat," uvedla Sylva Drašnarová.