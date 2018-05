Kvůli dotacím podváděli s výrobními linkami, viní policie podnikatele

Hlavní postavou je jednatel obchodní společnosti KM Plus z Chrasti na Chrudimsku. Firma je známá z loňské předvolební kauzy, při které sociálnědemokratický lídr Lubomír Zaorálek kritizoval přístup Finanční správy, jež podle něj firmu KM Plus zlikvidovala neoprávněnými zajišťovacími příkazy (více v článku Babiš pomocí státu ničil oponenty, tvrdí Zaorálek. Výmysl, opáčil šéf ANO). Jednatel firmy však se svou žalobou proti finančnímu úřadu loni u soudu neuspěl.

Policisté pardubické kriminálky nyní obvinili z poškození finančních zájmů Evropské unie čtveřici mužů ve věku od 40 do 51 let ze tří firem. Hlavním obviněným je podle informací iDNES.cz právě jednatel společnosti KM Plus.

Vyšetřovatelé mu kladou za vinu, že přes další firmy nakoupil plnicí linky na stáčení chemikálií z větších do menších balení a stroj na vyfukování plastových lahví. Na tyto technologie získal evropské dotace. Ve skutečnosti však jednu starší linku již vlastnil, fiktivně ji prodal a vydával ji za novou, i když nikdy neopustila výrobní závod. Cenu druhé a vyfukovacího zařízení prostřednictvím řetězce jiných společností navýšil až sedminásobně.

„Co se týče evropských dotací, je to v Pardubickém kraji v posledních letech jediná kauza, kterou jsme dotáhli až do zahájení trestního stíhání,“ řekl zástupce vedoucího pardubické hospodářské kriminálky David Paprda, kterého na případu zaujala nejvíc důslednost obviněných.

Ti podle něj předstírali existenci řetězových obchodních transakcí a cenu zařízení uměle navyšovali tak, že několikanásobně převýšila cenu obvyklou, aby získali co nejvyšší dotaci.

„Kupní cena za přeprodávané technologie nebyla nikdy reálně uhrazena. Zdání úhrady měl vyvolat obviněnými vytvořený řetězec fiktivních půjček a kolotoč bankovních transakcí,“ řekl krajský kriminalista Miloslav Kašpar.

Při dodávkách linek pro stáčení chemických látek podle policie obvinění nic nepodcenili - společně zhotovili falešné smlouvy a účetní doklady o dodávkách zboží, ale i fiktivní dokumenty k původu starého stroje, který vydávali za nový.

Policejní vyšetřovatelé: Obvinění měnili věci pod rukama

Fingovali i odprodej části původních zařízení, které měly být nahrazeny zařízením z dotace na společnost působící na Slovensku. Hlava podvodů podle kriminalistů dokonce nechala vyhotovit k jednotlivým strojům návody k obsluze a další dokumenty zastírající jejich původ. Obvinění se také předem domlouvali, jak budou vystupovat před kontrolními orgány.

„Měnili věci pod rukama, nebránili se tomu, zařízení opravovat a měnit, aby byli schopni alespoň naoko jejich funkčnost předvádět kontrolním pracovníkům,“ dodal Kašpar.

Peníze si firmy mezi sebou celkem třináctkrát vzájemně poslaly a vrátily, aby vzbudily zdání, že za dodanou technologii bylo zaplaceno.

Policie se začala věcí zabývat již v roce 2016, dotace ve výši 16,4 milionu korun byla na účet firmy připsána v dubnu roku 2015. Podnět k vyšetřování podal Finanční úřad pro Kraj Vysočina poté, co identifikoval u jedné regionální společnosti významnou obchodní transakci vymykající se běžné činnosti.

„Jednalo se o stavební firmu, která uplatňovala vysoké daňové odpočty,“ uvedl mluvčí Finančního úřadu kraje Vysočina Josef Tomek. Už výběrové řízení na pořízení strojů bylo podle finančního úřadu zmanipulováno. A vedle šestnáctimilionové dotace vymáhají dalších devět milionů korun.

Policisté provedli několik prohlídek ke zjištění, jaká zařízení se v areálu společnosti hlavního obviněného aktuálně nachází. Dále si vyžádali řadu odborných vyjádření a expertních znaleckých zkoumání.

Vyslechli desítky lidí, včetně cizích státních příslušníků například z Itálie či Polska, a zajistili řadu písemných podkladů. Podrobně analyzovali bankovní převody mezi jednotlivými společnostmi.

Obvinění s policií nespolupracují. Jsou stíháni na svobodě. Jejich majetek byl zajištěn. „V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let,“ uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.