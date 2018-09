Vrátíme Chrudimi vodu, říká opozice. Plané sliby, tvrdí radní

Plzeň před třemi roky vykoupila od francouzské společnosti Veolia podíl v městské vodárně za 700 milionů.

Obce na severu Čech za návrat kontroly nad pitnou vodou zaplatí dvě miliardy. Chrudim se před volbami pře, zda se také nemá rozloučit s rakouským investorem společností Energie AG.



„Během příštího volebního období bude určitě potřeba otevřít otázku navrácení vody do rukou města,“ uvedl lídr Pirátů Pavel Štěpánek.

Není to problém jen Chrudimi. Na přelomu tisíciletí si provozní část vodárenství kupovaly od samospráv zahraniční koncerny a také uzavíraly smlouvy na desítky let na pronájem a provozování trubek. Brzy se ukázalo, že investice zahraničních firem do provozní licence se začínají velmi rychle vracet a zisky jsou nepřiměřené.

Lídr dosud opozičního hnutí ANO František Pilný mluví o tom, že je nutné napravit rozhodnutí zastupitelů před třinácti lety a dostat se zpět k vodě. „Její privatizaci totiž považujeme za největší podvod na chrudimské voliče. Pokud od voličů dostaneme mandát, začneme připravovat kroky zpět k jejímu převzetí do majetku města,“ uvedl Pilný.

Co chtějí strany v Chrudimi změnit? Na čem se shodují:

Stoprocentní podpora dostavbě obchvatu. Zajistit sjezd z městského okruhu do sportovišť. Podporovat vznik nových parkovacích míst, případně stavbu podzemního parkovacího domu. Přispět k dokončení rekonstrukce hotelu Bohemia. Vylepšit prostředí sídlišť. O co se přou:

Mělo by se město pokusit získat opět pod kontrolu provoz tamních vodáren? Je radnice dostatečně otevřená? Jak naložit se starou sportovní halou? Kdo jde do voleb?

ANO

František Pilný

Česká pirátská strana

Pavel Štěpánek

ČSSD

Tomáš Vondráček

Chrudimáci

Petr Lichtenberg

Koalice pro Chrudim

Roman Málek, místostarosta

KSČM

Pavel Žampach

ODS

Jan Čechlovský, místostarosta

SNK Evropští demokraté

Petr Řezníček, starosta Zdroj: volby.cz

Místostarosta a lídr Koalice pro Chrudim Roman Málek tvrdí, že jsou to jen plané sliby. „Chrudim vlastní 21 procent akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, tudíž s vypovězením smlouvy by musely souhlasit i další obce a akcionáři, což není naprosto reálné. Město by navíc muselo za to Energii AG zaplatit desítky milionů korun, což by úplně zastavilo investice v Chrudimi. Je to jen předvolební populismus, nic víc,“ řekl.

O post starosty Chrudimi by se v podzimních komunálních volbách mohli utkat SNK Evropští demokraté starosty Petra Řezníčka a hnutí ANO, které před čtyřmi roky bylo těsně druhé. Radniční koalice SNK ED, ODS, ČSSD a Koalice pro Chrudim vypadá velmi soudržně, ale po volbách může být vše jinak.

Je skoro jisté, že se vedení města nevrátí k modelu čtyř místostarostů, který sice vyřešil povolební pat, ale byl až příliš snadným terčem vtipů nejen opozice. Jinak bez ohledu na obsazení radnice je zřejmé, že Chrudim bude muset konečně najít sílu postavit novou sportovní halu, když ta dosavadní na Tyršově náměstí může sloužit snad jenom jako odstrašující příklad zanedbaného a zastaralého sportoviště.

I bez nasazení místních politiků by se lidé měli v nadcházejícím volebním období dočkat dokončení obchvatu Chrudimi. I když prakticky všechny strany slibují, že zajistí lepší parkování ve městě, zkušenosti z minulosti radí zachovat k těmto slibům skepsi.

Případná obhajoba křesla starosty udělá z Petra Řezníčka (SNK-ED) jednoho z rekordmanů české komunální politiky po roce 1989. Byť je starostou „jen“ od roku 2010, na radnici jako místostarosta nastoupil z pozice učitele na pardubickém gymnáziu Dašická podstatně dříve.

„Naposledy jsem se potkal se žáky 5. prosince 1990. Bylo to loučení s mojí třídou na čtyři roky a ono se to trochu protáhlo,“ uvedl Řezníček.