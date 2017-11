Už trestaný muž z Chrudimi utýral spolubydlícího, hrozí mu 16 let

V půlce července vyjížděli záchranáři do chrudimského bytu, odkud převáželi do nemocnice 63letého muže s těžkými poraněními. Tento muž v nemocnici zhruba za dva měsíce zemřel.

Případem se začali zabývat kriminalisté, kteří i z výsledků provedené soudní pitvy zjistili, že smrt nastala v přímé souvislosti se zraněními, která muži způsobil někdo jiný.

Na základě zajištěných důkazů a indicií se kriminalisté dopátrali ke 42letému muži, který se zemřelým žil ve společné domácnosti. Následně prokázali, že spolubydlící zemřelého 63letého muže dlouhodobě surově napadal.

„Muži nebyli v příbuzenském poměru,“ řekl vedoucí krajských kriminalistů Milan Šimek.

Podezřelý muž se na jaře tohoto roku vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost a odtud byl podmíněně propuštěn. V minulosti byl trestán kromě majetkové také za násilnou trestnou činnost.

Kriminalisté muže obvinili pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody od 8 do 16 let. Muž se ke svému jednání doznal a soud ho poslal do vazby.