Chrudim to bude mít čím dál těžší, tuší pardubický záložník Jeřábek

Váš kouč po výhře nad Plzní kromě jiného řekl: Záloha nám prostě v sobotu šlapala a bylo to znát. Poslouchá se to dobře?

Tak to slyším prvně od vás, já to na webu nečetl. Museli jsme napravit vysokou prohru v Ovčárech 0:4 a myslím, že se nám to povedlo.

Speciálně ocenil krajní záložníky Hundáka s Rešetárem. Ulehčili vám s Petrem Kudrnou tentokrát hodně práci ve středu pole?

To ano. Oba dokázali přejít po straně i přes dva hráče, hodně se to otevíralo. Protože jsme tam neztráceli balony, nemohla tamtudy naopak útočit Viktoria. Pomohlo to tím pádem i dozadu.

Byly na hřišti hodně znát posily Plzně z prvoligového "áčka"?

Pokud jde o Martina Filla, tak z něj jsem byl zklamaný, neodehrál dobrý zápas. Měl jsem z něho předtím větší strach. Horovi se dařilo lépe.

Má letos ČFL, když v ní kromě Pardubic soutěží také Chrudim a Letohrad, větší náboj?

Určitě. Zvláště, když se Chrudimi takhle daří. Derby jsou vyhrocená, pro nás je to příjemnější i proto, že nemusíme jezdit takovou dálku.

Co říkáte na to, jak si Chrudim vede? Z deseti zápasů má osm výher a dvě remízy.

Já znám trochu jejich trenéra, vždycky hráli pěkný fotbal. Do ČFL vstoupili dobře, ale budou to mít čím dál těžší. Každý jim tu sérii bez prohry bude předhazovat a bude se na ně chtít vytáhnout. Možná, že až poprvé prohrají, spadne z nich kámen.

Je pro vás odstup pěti bodů Chrudimi od Pardubic hodně, nebo málo?

V tříbodovém systému málo. Jsou to jen dva vítězné zápasy.

A pokud jde o Letohrad?

Myslel jsem, že budou trochu výš. Body získávají hlavně doma, budou hrát střed.

V sobotu hrajete v Karlových Varech. Mají malé hřiště, což obvykle znamená častý kontakt a standardní situace. Nápadně to připomíná nešťastné Ovčáry.

Z těch jsme se poučili, herně to snad bude jiné. Nevím sice, jestli nastoupí David Petrus, ale každopádně bych tam chtěl vyhrát.

Vadí vám brzký odjezd?

Chodil jsem na šestou do práce, to mi problém nedělá. Dáchnu si v autobuse.