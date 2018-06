Nechtěný primář z Chrudimi už dostal miliony, další mu teď přiznal soud

U soudů se proto Liška domáhá postupně ušlé mzdy za sporná období. Spor trvá od roku 2010 a nemocnice mu již vyplatila přes sedm milionů korun. Rozsudek vynesl okresní soud v Pardubicích.

“Spravedlnost zvítězila. Očekával jsem to a jsem rád, že to tak dopadlo. Vzdát jsem to nechtěl nikdy. Únavné a vyčerpávající to je, člověk má jiné povinnosti, než chodit k soudu,“ řekl novinářům Liška.

Bývalý primář dostal výpověď v březnu 2010, protože nemocnice ustoupila některým sestrám a lékařům, kteří se proti němu bouřili. Znovu mu vypověděla smlouvu v říjnu 2013, soud uznal výpovědi jako neplatné.

Zaměstnancem byl Liška fakticky až do konce května 2017, kdy se sám dohodl se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru.

Liška hrozí dalším soudem

Soud teď rozhodl o období od 1. července 2014 do 31. srpna 2015. Liška ještě vyzve nemocnici, aby mu zaplatila náhradu mzdy do roku 2017, jinak se bude znovu soudit.

„Zbývá necelých 16 měsíců,“ uvedl Liška, který předpokládá, že i další případné soudní spory skončí v jeho prospěch.

Liškův právní zástupce Jiří Švejnoha zopakoval, že nemocnice lékaři sedm let neumožnila pracovat na pozici primáře. Liška si proto našel místo v kolínské nemocnici, kde stejně prestižní funkci primáře nezastává, musí tam dojíždět přes padesát kilometrů a má nižší mzdu.

Soud tyto argumenty přijal a zmínil je v odůvodnění rozsudku. Nemocnice odmítla smírčí řešení a snažila se prostřednictvím svého právníka i výši Liškových nároků zmírnit na úroveň základní mzdy kolem padesáti tisíc korun.

Průměrný výdělek ovšem vycházel z předchozího období, kdy Liška dostal první výpověď. Tehdy jeho průměrná hrubá měsíční mzda činila i díky přesčasům téměř 133 tisíce korun.



Podle soudu nemocnice v minulosti Liškovi již vyplatila 5,15 milionu korun za období od první výpovědi do konce roku 2013. Na základě dohody o konečné výpovědi dostal 2,25 milionu korun. Náklady na soudní řízení má zaplatit nemocnice, má nyní také patnáct dní na odvolání.