Chrudim odmítla čističku na tekuté odpady

Firma, která se v sousedních Pardubicích zatím neúspěšně pokouší získat povolení na spuštění spalovny nebezpečných odpadů, narazila na kategorické odmítnutí chrudimských radních.

Ti argumentují tím, že z nového zařízení by lidé v Chrudimi nic neměli. Jenom více nákladních aut ve městě, které by ještě zhoršily dopravní situaci.

"Aby to mělo nějaký efekt pro Chrudim, tak by se tu muselo vytvořit v řádu desítek pracovních míst, kdyby z toho obchodu byla výrazná položka pro městský rozpočet, tak by to mohlo být zajímavé," uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček. Ovšem nic takového by nové zařízení nepřineslo. Ve hře byla částka půl milionu korun za rok.

Nechtějí být čistírnou pro více krajů

Tekutý odpad by se podle Řezníčka svážel do Chrudimi z okruhu šedesáti kilometrů. Čtyřicet tun odpadů denně by představovalo čtyři až sedm cisternových nákladních automobilů.

Linka by likvidovala kontaminované kapaliny z odlučovačů na čerpacích stanicích nebo znečištěné tekutiny z průmyslových a živnostenských provozů. Předčištěné zbytky by zpracovala městská čistírna odpadních vod.

Radním se nelíbilo, že zařízení by likvidovalo odpad z širokého okolí. "Z vlastní Chrudimi by množství čištěných odpadů bylo minimální. Stali bychom se de facto čistírnou pro většinu Pardubického a část Královéhradeckého a Středočeského kraje," uvedl starosta.