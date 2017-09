Chrudim hotelu Bohemia neustoupila, trvá i na podzemním parkovišti

Firma Homa holding, ještě když byla pod kontrolou zbrojaře Jaroslava Strnada, slíbila u hotelu postavit na pronajatých městských pozemcích podzemní i nadzemní parkoviště, která by sloužila také veřejnosti.

Město dokonce přispělo na přeložky inženýrských sítí částkou 750 tisíc korun, protože parkoviště měla zčásti využívat i veřejnost. Modernizaci hotelu, na níž měla přispět Evropská unie, přerušilo v roce 2013 policejní vyšetřování pokusu o dotační podvod.

Firma, nyní vlastněná společností Bazcom, se vzdala evropské dotace a tvrdí, že si podzemní parkoviště už nemůže dovolit. Chce proto vybudovat parkoviště pro asi 90 aut jen na povrchu.

Jednatel společnosti Bazcom Jiří Mařas před pár dny pro MF DNES uvedl, že pokud město neustoupí, Bohemia už nemusí fungovat jako hotel.

Část zastupitelů byla ochotná k ústupkům, většina chce ale dál jednat. Některé politiky pobouřilo, jak firma tlačí na změnu platné smlouvy.

„Nevhodným způsobem vyvíjí tlak přes mediální prostor s drobným, možná větším vyhrožováním,“ řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK-ED). Ten uvedl, že investorovi nabízel možnost, že parkoviště vybuduje na své náklady město, ale byl odmítnut.

Zatím nelze odhadnout, jak vleklý spor skončí. S nejzajímavějším návrhem vystoupil chrudimský podnikatel Milan Kušta, který ve městě už jedno podzemní parkoviště s 96 místy vybudoval. Podle něj náklady na podzemní parking nejsou 34 milionů korun, jak tvrdí firma, ale dvacet milionů. Město by podle něj mělo na stavbu podzemního parkoviště vyhlásit soutěž nebo jej postavit samo.

„Když budete mít výnos z parkovacího místa 20 tisíc korun ročně, tak se vám za deset let investice vrátí,“ uvedl Kušta. Upozornil, že výnos z jednoho parkovacího místa na Masarykově náměstí se dnes pohybuje v rozmezí deseti a dvanácti tisíc korun. „Dalo by se to pojmout komerčně a všichni by mohli být spokojeni,“ uvedl Kušta.