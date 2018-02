VIDEO: Zcela nevyužitá „strategická“ jednokolejka brání obchvatu Chrudimi

Trať dostala poslední šanci, když do křesla krajského radního pro dopravu usedl v roce 2012 bývalý železniční odborář Jaromír Dušek (SPO) a znovu poslal vlaky na malé dráhy Pardubického kraje.

Resuscitovat lokálku do Heřmanova Městce ale už do voleb 2016, po nichž ve funkci skončil, nestihl a nikdo jiný o tom vážně neuvažuje. Správa železniční dopravní cesty původně nabízela železnici k prodeji.

„Prodej trati byl zastaven, protože její část bude pravděpodobně potřebná pro zaústění uvažované varianty Ostřešanské spojky,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Nejistý osud železnice ale komplikuje plány Chrudimi. Ta totiž hodlá prodloužit obchvat města o další severní úsek tak, aby ústil u velké průmyslové zóny a zbavil centrum města kamionů včetně konvojů, které přes tamní kruhové křižovatky velmi složitě převážejí obří tubusy pro větrné elektrárny ze společnosti Siag.

Nová silnice by musela patrně překonávat trať do Heřmanova Městce, což by podle starosty Chrudimi Petra Řezníčka znamenalo velký problém - nutnost vybudovat mimoúrovňové křížení, které by stavbu podstatně prodražilo. Město by proto ocenilo, kdyby trať zmizela.

„Je to železniční trať, po které přejede jednou za půl roku drezína a zkontroluje utažené šrouby, provoz nula. A to vše jenom proto, že to je záložní trať pro případ zásobování pohonnými hmotami ve velkoskladu v Kostelci,“ uvedl Řezníček.

Není ale jasné, zda Správa státních hmotných rezerv skutečně bude stát o zachování napojení skladu v Kostelci u Heřmanova Městce na tuto zchátralou železnici.

„Tento požadavek by mělo vznést ministerstvo obrany, kterému trať v případě, že se nám ji nepodaří prodat, nabídneme pro využití ve strategickém významu obrany státu. Jestliže by se tedy nenašel žádný kupec, varianta Ostřešanské spojky by se obešla bez využití části této trati a ministerstvo by o ni také nemělo zájem, pak by nic nebránilo tomu trať zrušit,“ uvedl Illiaš.