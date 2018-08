Primátor nabídl lidem ze svítkovského satelitu cestu ke kolaudaci

Vyhrocenou situaci se snažili vyřešit na schůzce primátor Pardubic Martin Charvát a zástupci developerské společnosti.

„Kolaudace je zcela v kompetenci státní správy. To je sféra, do níž jako politik, představitel veřejné správy, nemohu a ani nechci zasahovat. Pokud je ale město osočováno z toho, že si bere majitele nových domů jako rukojmí, musím říci, že opak je pravdou,“ uvedl primátor Charvát, který reagoval na nářky několika obyvatel Svítkova.

„Z našeho původního bytu jsme odešli koncem června a krizově bydlíme u rodičů přítelkyně. V této situaci jsme vzatí jako rukojmí. Nerozumím tomu, proč se to nemůže obejít bez nás, stejně jako to šlo u předchozích kupujících. Ani magistrát ani stavební firma podle mého nezohledňuje dopad na kupující, což jsou ve většině případů rodiny s dětmi,“ uvedl pro MF DNES například Jiří Pištora.

Primátor Charvát má spíše za to, že chyba se stala na straně firmy.

„CZ Stavební holding se v roce 2007 zavázal nejen k výstavbě domů, ale také komunikací a mostu přes Bylanku, který by umožnil zcela nové dopravní napojení sídliště se 154 domy. Dnes je před ukončením výstavby a problémy, které s kolaudací má, pramení z toho, že nesplnil platné podmínky,“ řekl primátor po jednání, kterého se účastnili zástupci obyvatel sousední lokality z „původního“ Svítkova, jejichž petici podepsalo na 500 tamních obyvatel.

Ti se zase naopak obávají, že vybudováním mostu přes Bylanku a dopravním napojením nového sídliště by u jejich domů došlo k nekontrolovatelnému nárůstu dopravy, a tedy ke zhoršení kvality jejich života.

„Přišel jsem na jednání s nabídkou, že necháme zpracovat studii, která by řešila dopravu v celém území. Jsem přesvědčen, že to při zachování klidového systému lze a jsem připraven v rámci této studie jednat i se všemi petičními výbory v území, včetně zástupců městského obvodu,“ uvedl primátor s tím, že takováto dohoda by otevřela cestu k tomu, aby ti, kteří za své domy zaplatili, v nich mohli v dohledné době také bydlet.

K urychlení řešení proto Charvát vyzval zástupce developera, aby zvážil stažení odporu proti 11 let starému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Čekání na rozhodnutí krajského úřadu totiž může kolaudaci neúnosně oddalovat a navíc nelze předjímat, zda úřad firmě vyhoví, nebo potvrdí platnost původních podmínek.

Firma dle vyjádření šéfa představenstva CZ Stavební holding Zdeňka Quardy na nabídku města přistoupí, nelíbí se mu ale podmínka stažení odporu.

Připustil však, že jeho společnost má variantní řešení výstavby mostu, obává se ale odporu obyvatel sousedních pozemků, který by mohl přípravu stavby brzdit. „Přípravu stavby, včetně reakcí okolí, musí řešit developer,“ dodal Charvát.