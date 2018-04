ČEZ zpochybňuje výhodnost aukcí. Lidé neprodělají, oponují radní

Do elektronické aukce se lidé mohou hlásit až do 11. prosince na adrese třída Míru 450. Lidem jsou tři přepážky k dispozici od pondělí do čtvrtka mezi osmou až osmnáctou hodinou a v pátek od 8 do 16 hodin. Samotná dražba cen energií se pak uskuteční 18. prosince a bude ji možné sledovat ve Společenském sále pardubické radnice. Společnost A-Tender, která pro město aukci zajišťuje, účastníkům aukce garantuje, že na zemním plynu i elektřině by měla být dosažená úspora u domácností 22 procent. Když se úspory nepodaří dosáhnout, lidé nemusí smlouvu podepisovat. Zatím se do aukce přihlásilo 300 lidí. Hlavní nápor se však teprve očekává.