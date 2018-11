Obyvatele kraje budou dalších deset let vozit vlaky Českých drah

Obhájení pozice monopolního přepravce není překvapivé poté, co z boje vycouvala společnost RegioJet. Druhý soukromník na železnici firma Leo Express má získat v Pardubickém kraji jen drobky - trať z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora a provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic.

Jednou z viditelných změn souvisejících s novým kontraktem by mohlo být to, že vlaky s emblémem ČD v kraji projdou obnovou. Ovšem tím, kdo ji kompletně zaplatí, bude kraj. MF DNES to potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.



„V průběhu deseti let to bude miliarda korun. Zaplatí to celé kraj. Od Evropské unie nedostaneme nic,“ uvedl Kortyš. Modernizaci provedou České dráhy, které ale poté budou od kraje dostávat vyšší platby za ujeté vlakokilometry.



Modernizací by jako první mělo projít několik motorových vozů řady 810. „Během příštího roku si určíme, na které trati chceme nasadit nové soupravy. Nebude to samozřejmě hned, od objednání do dodání uplynou přibližně tři roky,“ uvedl Kortyš.

Na nové vlaky bylo pro kraje v České republice k dispozici 7,7 miliardy korun z Evropské unie, ale ty vyčerpají pouze tři kraje, které byly nejrychlejší - Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Plzeňský kraj. Podle Kortyše dotační podmínky neumožňovaly Pardubickému kraji o peníze v daný okamžik žádat.

Kraj bude mít větší přehled o černých pasažérech

Smlouva podle náměstka hejtmana počítá s tím, že Pardubický kraj bude mít lepší přehled o placení jízdného, České dráhy zvýší kontroly, kterými by měly odhalit černé pasažéry, a zaváží se modernizovat odbavovací systém. Dopravce přistoupil i na nový systém sankcí.

Pardubický kraj se loni rozhodl uzavřít smlouvu s dopravcem formou přímého zadání. Pouštět se do výběrového řízení na nového regionálního železničního dopravce považovalo hejtmanství za příliš riskantní.

Kvůli možným odvoláním a napadáním tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by mohl být ohrožen termín účinnosti smlouvy. Tím ale prudce stouply akcie Českých drah.

Jestliže si Pardubický kraj od výběru dopravce původně sliboval, že bude moci přepravce přitlačit k modernizaci vozového parku a nižším cenám, tak k tomu nedostal moc prostoru.

Firma RegioJet totiž vůbec nepodala cenovou nabídku, protože byla pro ni překážkou podmínka provozovat všechny tratě. Ani druhý soukromník neměl takové ambice. Takže výběr nakonec byl jednoduchý - České dráhy, nebo České dráhy.

„Přiznám se, že jsem trochu rozčarovaný, že těch možností moc nemáme. Nemůžete si vybrat, někomu říct, že si vyberete konkurenci. Naše vyjednávací pozice tak nebyla moc silná. Nicméně České dráhy nám v mnoha ohledech vyšly vstříc,“ uvedl Kortyš.

„Škoda, že se skoro všechny krajské tratě nabízely dohromady, a tak se těžko mohl přihlásit někdo jiný než České dráhy. Víc dopravců byť na různých tratích, by mohlo ukázat kraji i cestujícím, co vše se dá v regionální železniční dopravě zlepšovat,“ uvedl organizátor dopravy Robert Koblížek.

Vybraní dopravci budou zajišťovat drážní dopravu od prosince 2019. Vlaky na regionálních tratích v Pardubickém kraji ročně najedou asi 4,8 milionu kilometrů. Hejtmanství Českým drahám přispívá 105 korun na kilometr, což ho ročně stojí přes 350 milionů korun. Dalších 143 milionů korun letos poskytl kraji na regionální dopravu stát.