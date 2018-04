Česká Třebová kupuje věžák, aby předešla přílivu nepřizpůsobivých

Zhruba padesátku bytů ve věžáku na Novém náměstí v České Třebové koupí radnice od Českých drah. Poté je opraví a prodá nájemníkům. Za činžovní dům zaplatí 22,5 milionu korun.

Dnes v něm bydlí 25 platících nájemníků. Přibližně stejný počet bytů včetně nocležen Českých drah je volných.

"České dráhy chtěly původně prodat dům bytovému družstvu. Měli jsme ale důvěryhodné informace, že do družstva hodlala vstoupit i firma, která tu chtěla zřídit ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Chtěli jsme samozřejmě zabránit modelu, který funguje na některých místech republiky, kde se problémoví obyvatelé shlukují a nepřináší to nic dobrého," uvedl starosta Jaroslav Zedník.

Scénář je nejen ze Šluknova známý. Noví vlastníci domy promění na ubytovny a nájemné jeho obyvatelům stanoví podle výše sociálních dávek. Do domů pak neinvestují.

Současné vztahy s romskou komunitou jsou přijatelné

"Při vyšší koncentraci podobných lidí pak vznikne problém, který se jen těžko řeší," dodal starosta.

Sociální odbor města má romskou komunitu podle něj dobře zmapovanou a vztahy s většinou jsou řadu let na přijatelné úrovni. "A radnice si přeje, aby to tak zůstalo i nadále," dodal Zedník.

Obyvatelé sídliště krok radnice kvitují. "Je to moc dobře. Když si to vezmete, většinou to bývá tak, že jsou v tom bytě hlášený čtyři lidi. Ve skutečnosti jich tam bydlí deset, a když přijede návštěva, je jich tam pak třicet. A zůstanou třeba měsíc. Určitě si dovedete představit, jak to potom na celým sídlišti vypadá," řekla důchodkyně bydlící na Trávníku, která si nepřála zveřejnit své jméno.

"Já to vidím tak, že je to tunel na sociálku," myslí si další Třebovák Jiří Drašnar. V tom, že koupí věžák na Trávníku radnice, vidí záruku, že se nic podobného dít nebude.

Městská společnost Teza, jejímž prostřednictvím celá transakce proběhne, si vezme dvacetimilionový úvěr, který bude splácet po prodeji rekonstruovaných bytů. Jako první přijdou na řadu současní nájemníci, teprve po nich zájemci noví. Průměrná cena pro ty stávající se má pohybovat kolem čtyř set tisíc korun.

Vlastnická struktura bude podle starosty založena na sdružení vlastníků bytů.

"Jako členové družstva by noví majitelé bytů na hypotéku nedosáhli, jako členové sdružení mohou ručit bytem," dodal starosta Zedník. Stavební úpravy mají být hotové do konce příštího roku.

I Svitavy a Ústí se bály příchodu sociálně slabých

Většina měst v kraji se podle průzkumu MF DNES s podobným problémem nepotýká. A pokud ano, snaží se jej okamžitě řešit.

Například ve Svitavách, kde radnice v loňském roce vyklidila vybydlený dům v ulici Milady Horákové, v němž bydleli méně přizpůsobiví občané a neplatiči nájemného. I tady měli obavy, aby se nenašel soukromý kupec, který by nemovitost koupil a nastěhoval do ní sociálně slabé rodiny.

"Letos jsme z ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci ve výši 3,2 milionu korun, takže můžeme dům rekonstruovat a vybudovat v něm během příštích dvou let šest resocializačních bytů," uvedl svitavský starosta David Šimek.

Ústecká radnice raději areál Perly odkoupila

Potíží se bálo i Ústí nad Orlicí. Podle starosty Petra Hájka i proto začalo město jednat se správkyní konkursní podstaty bývalé Perly v Ústí nad Orlicí.

"Administrativní budova v Hylvátech se přímo nabízela, aby v budoucnu sloužila i se svým příslušenstvím jako celý areál pro nepřizpůsobivé a problémové lidi," řekl Hájek.

Poté, co se našli kupci výrobních hal, se město začátkem října stalo vlastníkem administrativní budovy, včetně vrátnice, bývalé jídelny, kuchyně a společenského sálu.

"Teď budeme zvažovat, zda prostory pronajmout, nebo na základě rozumného podnikatelského záměru prodat," dodal starosta.