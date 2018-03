Výkres vypadal jinak, odmítl statik vinu za pád střechy na florbalisty

„Je mi kladeno za vinu, že jsem poddimenzoval spodní pás příhradového vazníku. V mých výkresech se však jeho přerušení a rozdělení na dva díly nevyskytuje. Podle posudku se mi vyčítají i chyby ve statickém výpočtu, ale já jsem sehnal dva znalce, kteří tyto chyby vyloučili,“ argumentoval před soudem obžalovaný šestašedesátiletý projektant a statik Pavel Škorpil. Vazník, neboli vazný trám, je hlavním nosníkem konstrukce střechy.

Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžalován i o dva roky mladší nezávislý a v tomto případě takzvaný kontrolní statik Jiří Khol, který využil práva odmítnout vypovídat a k soudu nedorazil.

Oba pracovali externě pro subdodavatelskou firmu Cecolegno, která zajišťovala zastřešení pro generálního dodavatele stavby, firmu Profistav Litomyšl.

Obžalovaný i svědci v první den líčení často opouštěli ohrádku pro vyslýchané osoby a spolu se soudcem či obhájci listovali jednotlivými skicami či výkresy projektantů a vysvětlovali postupy projekčních, montážních a stavebních prací.

Při výslechu bylo věnováno hodně času snaze konkrétně přiblížit podobu spolupráce mezi Pavlem Škorpilem a svědkyní Lenkou Bickovou, která v Cecolegnu vypracovávala výkresy konstrukcí v počítačovém programu podle Škorpilových skic.

Firma Cecolegno tlačila na úspory

Žena vypověděla, že Škorpil o rozdělení pásnice na dva díly věděl a souhlasil s ním. Oba se pak shodli, že firma Cecolegno tlačila na úspory při zpracovávání projektu, aby byly co nejnižší pořizovací náklady na střechu českotřebovské haly.

To se týkalo i úspory materiálu a nákladů na dopravu. Prvky vazníků se vyráběly v Německu, konečná výroba se odehrávala ve firmě v Bílině.

VIDEO: Střecha sportovní haly spadla během utkání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úpravy původního projektu měly za cíl, aby společnost Cecolegno nízkou cenou uspěla v soutěži. Další navržené řešení schválil kontrolní statik Jiří Khol.

Svědkyně rovněž přiznala, že ve firmě chyběla důslednější kontrola práce jednotlivých pracovníků. Její svědectví vyvrcholilo odpověďmi na tři otázky předsedy senátu Richarda Andera.

„Nakreslila jste do výkresu přerušení dolní pásnice vy sama o své vůli?“ „Ne.“ „Nakreslil to tam někdo jiný z Cecolegna o své vůli? „Ne.“ „Bylo to z popudu pana Škorpila? „Ano,“ odpověděla do třetice Lenka Bicková.

Soud bude pokračovat v úterý, vyslechnuti budou znalci a další svědci. Jestli padne i rozsudek, není jisté. Podle policejních vyšetřovatelů hrozí obžalovaným vězení od dvou do osmi let nebo peněžitý trest.