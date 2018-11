Trampské muzeum nebo hala nevzniknou, noví radní škrtají plány předchůdců

V Holicích po 28 letech odešel z vedení města dlouholetý starosta Ladislav Effenberk z ČSSD. Nový starosta Ondřej Výborný (Pro Holice) velice rychle po svém nástupu oznámil, že město nevybuduje sportovní halu, kterou slibovalo bývalé vedení.

„Když na to nemáme peníze, tak si to nemůžeme dovolit. Staré vedení města chtělo investovat do haly veškeré finance města včetně rezerv, to nepovažujeme za dobrý krok,“ uvedl Výborný.

Holice původně plánovaly tréninkovou halu za zhruba deset milionů, ale nakonec byly podle starosty náklady vyčísleny na 62,5 milionu bez vnitřního vybavení. Město přitom chce a musí opravovat sportoviště za desítky milionů korun.

Nové vedení ale dělá i změny v drobných investicích. Například stoplo rekonstrukci hřbitovního domku a rozhodlo, že lepší bude postavit nový.

„Jak projektant, tak stavební dozor i další lidé, kteří se kolem toho pohybovali, nám jasně řekli, že pokračovat v rekonstrukci je méně ekonomicky výhodné než celou stavbu zbourat a postavit novou,“ uvedl Výborný.

Muzeum trampingu ne, nový hlasovací systém ano

Všude tam, kde komunální volby přinesly radikální proměnu vedení měst, se škrtají staré plány a chystají nové. Málokde ale mají nováčci chuť rozcupovat připravený rozpočet na příští rok.

„Nebudeme šmahem rušit vše, co rozhodlo minulé vedení,“ uvedla starostka České Třebové Magdaléna Peterková (Koalice pro Českou Třebovou).

Právě tam se ale loučí s projektem nového trampského muzea, jehož výstavbu prosazovalo bývalé vedení, byť ke konci volebního období už jen vlažně.

„Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu teď o trampskému muzeu uvažovat nemůžeme. Nechci ale vydávat žádné závazné stanovisko, bude o tom jednat zastupitelstvo 17. prosince,“ uvedl Peterková. Tam se představí také první novinka prosazená novou koalicí - elektronický hlasovací systém.

Změny v naplánovaném rozpočtu se chystají i v Chrudimi. Nová koalice ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD kvůli úsporám pravděpodobně odloží vybudování sjezdu z městského okruhu ke sportovištím. Propojení je důležité, dosud všechna auta ke sportovišti jezdí úzkými ulicemi čtvrti ležící u Chrudimky.

„Sjezd tam měl být už dávno. Ale rozhlédněte se po Chrudimi, co všechno je potřeba,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Ušetřené peníze chce město použít na přípravu stavby kanalizace v Medlešicích. „Kdyby se navíc celé území sportovišť řešilo koncepčně jinak, tak je možné, že i ten sjezd dozná nějakých změn,“ uvedl Pilný.

Stejně jako na všech nově obsazených radnicích se i v Chocni po éře vlády ODS rozhlížejí, co z plánů škrtnou a co ponechat.

„Považujeme za důležité odstoupit od záměru výstavby supermarketu pod Tocháčkovým kopcem, v současné době prověřujeme případné právní důsledky,“ uvedl starosta Chocně Jan Ropek (Živá Choceň).

Dalším obratem podle něj je i to, že město dává plnou podporu projektu Muzea železnice v bývalé výtopně. Jeho vznik si přeje i Pardubický kraj.