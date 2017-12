Novoroční zdražování zasáhne v kraji hlavně odběratele vody a tepla

Poplatky za svoz komunálního odpadu či za vlastnictví psa zůstávají ve stejné výši jako loni, vodné či teplo všude nezdraží, ani nájemné či hromadná doprava.

I tak je třeba počítat v následujícím roce s několika stokorunami navíc. Na rozdíl od první poloviny tohoto desetiletí nebude zvyšování cen energií a poplatků s přechodem do nového roku razantní, mnohdy na něj ani nedojde.

Vodné

Za vodu lidé zaplatí víc na Pardubicku. Akcionáři odsouhlasili další nárůst, z 84,40 na 89 korun a 60 haléřů za kubík vody.

„Několik let byla cena stejná a vodárny doufaly, že třeba i díky tomu stoupne spotřeba vody, jenže to se nestalo,“ řekl ředitel společnosti VAK Pardubice Josef Fedák.

Chrudimské vodárny ceník vodného a stočného nezmění. Pro 85 tisíc odběratelů na Chrudimsku a Hlinecku tak budou příští rok platit stejné sazby jako letos.

Voda ve Svitavách bude v příštím roce o 86 haléřů dražší. Jeden kubík bude stát 77 korun 94 haléřů. V průměru tam zaplatí jedna osoba ročně o 27 korun víc.

V Ústí nad Orlicí bude stát vodné a stočné stejně jako letos, tedy 77,11 koruny za metr krychlový.

„Velkou měrou se na udržení stejné ceny vodného a stočného podílí udržení provozních nákladů ve stejné výši. Cena vodného a stočného se stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem,“ řekl ředitel vodohospodářské divize městské firmy Tepvos Michal Kaválek.

Teplo

Elektrárny Opatovice, které dodávají teplo 35 tisícům domácností na Pardubicku a Chrudimsku a některým odběratelům na Hradecku, od ledna zvyšují cenu o 2,5 procenta.

„Nárůst ceny tepla nebude vyšší než očekávaná inflace. Pro průměrnou domácnost v třípokojovém bytě dojde k nárůstu nákladů přibližně o 20 korun měsíčně. I přes dvouapůlprocentní nárůst ceny zůstává teplo z Elektráren Opatovice jedním z nejlevnějších v rámci dálkového vytápění v České republice,“ řekl mluvčí společnosti Martin Sýkora.

Celková průměrná cena pro odběratele na sekundární úrovni předání by v roce 2018 měla dosahovat výše 508,- Kč/GJ (včetně DPH). Do úpravy ceny se částečně promítají zvyšující se náklady na výrobu a distribuci.

V Ústí nad Orlicí firma Tepvos zdraží teplo zhruba o korunu na 451,95 koruny za GJ. Mírné navýšení ceny je způsobeno zvýšením ceny zemního plynu. Ve Svitavách energetická společnost ceník upravovat nebude, za gigajoule domácnosti zaplatí opět 511,70 koruny.

Elektřina

Firmy prosperují, a to táhne nahoru poptávku po elektrické energii. Na druhou stranu větší nárůst cen tlumí posilující česká koruna i konkurence mezi dodavateli. Odběratelé elektřiny sice zaplatí v roce 2018 více, ale ne nijak horentně.

„U silové elektřiny si domácnosti v roce 2018 připlatí v průměru kolem pěti procent. Ta ale tvoří jen zhruba 40 procent z celkové ceny. Při započtení dalších poplatků tak celková částka na fakturách vzroste pouze o dvě až tři procenta,“ uvedl Jiří Gavor z konzultační firmy ENA.

Odpady

Za odvoz a likvidaci odpadů lidé v okresních městech v následujícím roce víc platit nebudou. Roční jednorázová platba bude v Pardubicích opět za 500 korun, po 600 korunách v Chrudimi a Svitavách.

Ústí nad Orlicí drží i v roce 2018 stejný poplatek za komunální odpad, tedy 590 korun na osobu a rok.

Nájemné

Nájemné v městských bytech radnice ponechávají stejné od dokončení deregulace. Nejnižší – 51,95 Kč/m² – je v Chrudimi a Svitavách, jen o něco málo vyšší (55,49) v Ústí nad Orlicí a nejvyšší 72,69 je v Pardubicích.

Město Pardubice například také nabízí mimořádné podmínky v rámci koncepce Startovacího bydlení pro mladé. Převážně malometrážní byty pronajímá na čtyři roky, přičemž první tři roky účtuje nájemné 50 korun, čtvrtý rok 80 korun za metr čtvereční.

„Na pardubické poměry je to velmi příznivá cena, po deregulaci nájemného soukromí vlastníci v Pardubicích chtějí za nájem až 150 korun za metr čtvereční měsíčně. A většinou i složení kauce ve výši několika měsíčních nájmů. To je pro mladé, kteří nedávno ukončili školu, nedostupné. V našich podmínkách, jak se ukazuje, dokážou šetřit dost peněz na to, aby mohli uvažovat o hypotéce na vlastní bydlení či pronájmu standardního bytu,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Městská doprava

Městskou hromadnou dopravu nabízí od září letošního roku i Ústí nad Orlicí. MHD zahrnuje městské části Kerhartice, Hylváty, Dukla a sídliště Štěpnice. Začátek a konec trasy je vždy na vlakovém nádraží.

Cena jízdného je vždy stejná, ať cestující jedou jen jednu zastávku, anebo celý okruh. Dospělí platí 10 korun, děti, studenti a senioři polovinu. Jednorázová papírová jízdenka stojí v Chrudimi i v Litomyšli dlouhodobě také deset korun.

V Pardubicích zůstanou ceny za dopravu autobusy či trolejbusy tak, jak byly stanoveny k 1. září letošního roku. Základní jízdné v první zóně bude kartou 13 a papírovou jízdenkou z předprodeje 16 korun, i ve druhé zóně kartou 16 a jízdenkou 19 korun. Při placení hotovostí u řidiče stojí jízda 25 korun.

Psi

Pro letošní rok se ve městech nezměnily ani poplatky za psa. V Pardubicích nadále jejich majitelé platí 200 korun ročně za jednoho psa drženého v rodinném domě a 1 200 korun za jednoho psa, jehož držitel žije v panelovém či činžovním domě.

Místní poplatek ze psů v Chrudimi bude činit opět třináct set korun za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 700 korun za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů ve městě platí pouze 600 a 750 korun. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 korun.

Například ve Svitavách je poplatek za jednoho psa v rodinném domě v centru města 480 korun, dále od něj 400, resp. 240 korun. Ostatní majitelé zaplatí 1 500 korun, resp. tisícovku.

Místní poplatek ze psů v Ústí nad Orlicí činí 1 000 korun za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 600 a 1 500 korun.

Lidé z okrajových místních částí zaplatí 300 a 450 korun v případě bytových domů a 200 a 300 korun v rodinných domech. Snížená sazba pro důchodce je ve všech případech 200 a 300 korun.

Plavání

Aquacentrum Pardubice s padesátimetrovým bazénem, wellness centrem a tobogány či divokou vodou s Novým rokem ceny nemění. „Všechny zůstávají stejné,“ řekl technický náměstek Radek Musil.

Základní cena u abonentského vstupného do zóny I je 55 korun za 70 minut, minutové vstupné se pro abonenty začne načítat až po uplynutí prvních 70 minut. Základní cena při nákupu čipu zůstává ve výši 100 korun.

V Chrudimi se cena za plavání zvýší, ale definitivní rozhodnutí by mělo padnout až v únoru. „Ale bude to změna spíše kosmetická,“ uvedl mluvčí chrudimského městského úřadu Aleš Prokopec.

„Ceny zůstávají stejné, základní cena je nadále 70 korun za půldruhé hodiny,“ řekl Filip Tomanec, vedoucí Krytého plaveckého bazénu Svitavy.

„Ceny aquaparku v Ústí nad Orlicí se měnit budou, ale až později, zatím nemáme ani návrh o kolik,“ řekl ředitel divize Služby Tepvosu Petr Hovádek.

Bruslení

Veřejné bruslení zdražilo, alespoň v Pardubicích. Za hodinu veřejného bruslení zaplatil dospělý na zimním stadionu 30 korun, děti a mládež 20 korun. Podle nedávno odsouhlaseného ceníku dospělí zaplatí už 40 korun, děti do 15 let 20 a mládež do 18 let 30 korun. Děti do 6 let mají vstup na lední plochu zdarma.

Ceny za bruslení v Chrudimi se sice zvýší, ale podobně jako u plavání změna nastane nejdříve od února a nebude nijak výrazná. V Ústí nad Orlicí Tepvos ceny na zimním stadionu nemění.