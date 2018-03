Byty v centru Pardubic znamenají velké potíže v dopravě

Začněme pozitivně. Po letech stagnace se konečně v centru Pardubic staví nové byty. V dlouho opomíjené čtvrti Na Spravedlnosti jich během krátké doby vyroste téměř 400.

Bagry se už nějakou dobu činí naproti policejnímu ředitelství, kde roste projekt zvaný Residence Na Spravedlnosti a hned o pár metrů dál podél ulice Boženy Vikové-Kunětické zase vzniká velký dům se jménem Rezidence 1 351. A podle informací developerů je o byty velký zájem.

„Největší zájem je o nejmenší byty. Ty bývají zpravidla vyprodané mezi prvními. Kupují je zejména investoři, kteří je následně pronajímají. Byt 2+kk kolem 45 metrů čtverečných má nejširší využití a patří mezi nejžádanější byty,“ řekl Petr Ivanko z realitní firmy HomeCity s tím, že trh v Pardubicích ani novou výstavbou nebude nasycený.

„Podle mého názoru se ceny menších bytů 1+1, 2+kk budou pohybovat ve stále stejné úrovni a budou se dobře prodávat,“ uvedl Ivanko.

Více obyvatel, více aut - dopravní kolaps

Ovšem možnost nového bydlení pro stovky rodin zároveň znamená velké problémy v dopravě. A to hned ze dvou důvodů: jednak vznikne ještě větší tlak na parkovací místa v okolí a hlavně může začít kolabovat doprava ve čtvrti, která je plná jednosměrek.

„Mám obavu, že zkolabuje Anenský podjezd a také ulice S. K. Neumanna, kam se hlavně ráno budou drát desítky řidičů z nových domů. Nikdo dopravu v lokalitě neřeší a čeká se, co bude,“ uvedl architekt a zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Tlak na zmíněná místa navíc budou násobit auta z druhé strany z lokality Na Vinici. I tam rychle rostou další a další byty a z místa se nedá jet jinam než právě na ulici S. K. Neumanna.

„Nejvíce mi vadí, že se developeři nijak neangažují ve stavebních úpravách okolních ulic. Postaví byty a tím to pro ně končí. O dopravu se bude muset postarat město, a to nebude levné,“ dodal Košař.

Podle zákonů se stavbaři musí postarat o dostatek parkovacích míst. To také částečně dělají. Například u Rezidence Na Spravedlnosti investoři slibují ke 275 bytům 254 garážových stání a 97 venkovních parkovacích. To vypadá jako dostatečně číslo do té doby, než si potenciální zájemce uvědomí, že dnes v každé solventnější rodině jsou dva vozy.

„Nedávno jsem si koupil byt Na Vinici, kde se stále staví. Původně jsem si myslel, že budu parkovat před domem. Když jsem si ale spočítal, kolik tam bude bytů a kolik je venku parkovišť, raději jsem si za 250 tisíc koupil parkovací místo pod domem. Bylo poslední,“ uvedl devětatřicetiletý muž z Pardubic, který nechce být jmenován v novinách.

Ostatně boj o parkovací místa registrují i v realitních kancelářích.

„Komfortní parkování u domu je problém již několik let. Ten, kdo nemá koupené své parkovací místo a vrací se z práce v pozdějších hodinách, má problém.

Jelikož osobních automobilů do rodin přibývá, zvyšuje se tím poptávka právě i po parkovacích stání, která jsou v případě prodávaného bytu velkou výhodou, a to především u větších rodinných bytů,“ dodal Petr Ivanko.