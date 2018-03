Byrokracie na kraji bobtná. Snažíme se odolávat, ale..., reaguje hejtman

V roce 2050 by měl krajský úřad v Pardubicích, pokud v té době bude ještě existovat, zaměstnávat něco kolem šesti set až 850 lidí. Na konci století už jich bude více než tisíc. Nevyplývá to z žádné sofistikované analýzy objednané politiky, MF DNES pouze protáhla graf, který zachycuje bobtnání krajského úřadu už od počátku tisíciletí.

Radní Pardubického kraje nedávno rozhodli, že počet míst zaměstnanců krajského úřadu zvýší na 420, loni jich přitom bylo 404. Mají proto racionální důvody, kraj převzal pod svá křídla od soukromých firem úklid a nyní i recepci.



Ostatně počty zaměstnanců rostou prakticky ve všech krajských úřadech po celé zemi. Oblíbeným vysvětlením pro bobtnání byrokratického aparátu jsou formule typu „rostoucí administrativní náročnost vyplývající ze současné legislativy“ nebo „posílení kvůli lepšímu čerpání dotací z evropských fondů“.

Výsledkem ovšem je, že úředníkům pás budov v centru Pardubic v dalších letech pravděpodobně nebude stačit. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD je proti tomu, aby se sídlo kraje dál nafukovalo.

„Snažíme se odolávat růstu zaměstnanců, ale například nyní řešíme majetkoprávní vypořádání pod silnicemi, ve kterém jde o stovky případů a ve stávající kapacitě to nelze zvládnout, tudíž budeme patrně muset posílit kolegy na majetkovém odboru, chceme-li být úspěšní při čerpání dotací,“ řekl Netolický.

Podle něj se to kraji vyplatí a peníze se vrátí. „Standardní úřednické pozice zajišťující rutinní činnosti rozhodně neposilujeme,“ uvedl.

Před osmnácti lety MF DNES psala, že na pardubickém krajském úřadu má pracovat 80 zaměstnanců s tím, že „jejich počet se postupně zvýší na více než dvě stě “. V roce 2014 tam už bylo 316 zaměstnanců.

Úředníků je vlastně ještě málo

Přesto ale kraj nyní neřeší jako problém to, že je úředníků hodně, ale má opačné starosti - má jich málo. Na některé pozice totiž kvalitní lidi nemůže sehnat, a tak tabulková čísla nejsou obsazena. „Aktuálně tu pracuje 407 zaměstnanců,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

S čísly zachycující počet úředníků se vůbec dají dělat různé zajímavé triky. Třeba se do souhrnu nezapočítají ti, kteří jsou placeni z evropských peněz. I to se v minulosti dělo. Nebo si kraj některé činnosti objedná a zaplatí u soukromníků. To opticky počty lidí sníží, reálně nikoliv. I proto je srovnávání mezi kraji ošidné.

„Převzali jsme jedenáct pracovnic úklidu. Tato činnost byla outsourcována. Mými předchůdci tak byl politicky uměle snižován počet zaměstnanců, abychom mohli vyvěsit fangle, že máme nejmenší počet zaměstnanců po Karlovarském kraji. Ve výsledku tu dělaly uklízečky, které byly odměňovány na úrovni minimální mzdy, byla mezi nimi vysoká fluktuace,“ uvedl Netolický.

Teď si podle něj uklízečky polepšily a správa budov je může také úkolovat, což předtím nešlo. Podobným způsobem nyní převezme kraj i provoz recepce.

Od roku 2004 roste počet zaměstnanců Krajského úřadu Pardubického kraje tempem 7,5 úředníka na rok, tudíž za deset let by měl počet zaměstnanců atakovat metu 500.



Je možné, že před krajskými volbami opozice zvedne příležitost a nabídne voličům snížení byrokratického aparátu. Ale úředníci se takového scénáře bát nemusí. Například v Hradeckém kraji počty úředníků ještě jako člen opozice kritizoval i nynější hejtmanův náměstek Vladimír Derner. Plán výrazně zredukovat úřednické stavy ale nevyšel. Ve skutečnosti se počty úředníků opět zvýšily.

Podle Dernera se změnila situace. „Například na mém odboru sociálních věcí jsme potřebovali vyřešit otázku financování sociálních zařízení ze strany zdravotních pojišťoven, na což jsme museli přijmout jednoho člověka. Další nový zaměstnanec musel přibýt na veřejné opatrovnictví,“ uvedl Derner před časem.