Bude lepší vzduch? ČEZ uvažuje o uzavření elektrárny ve Chvaleticích

Společnosti ČEZ se nepodařilo prodat elektrárnu ve Chvaleticích, proto už hovoří o termínech jejího uzavření. "Současný scénář se vrací k odstavení dvou bloků v roce 2013 a dvou bloků v roce 2016," uvedl ředitel divize výroba Hlavinka v podnikovém časopise ČEZ News. Víc bloků elektrárna nemá.

Důvodů pro váhání s obnovou elektrárny je víc. Palivo se do Chvaletic musí draze dovážet a je výhodnější obnovovat přednostně elektrárny stojící "na patě dolu".

"Navíc samotná elektrárna dosahuje hranice své životnosti a nebude schopna plnit stále se zpřísňující limity i s ohledem na regulaci Evropské unie ohledně CO2," uvedla mluvčí ČEZ Eva Nováková. Životnost čtyř bloků ze sedmdesátých let je už v dohledu, do let 2015 až 2020.

Starostku Chvaletic tato zpráva zaskočila. "Nedávno jsme s elektrárnou jednali, máme úplně jiné informace. Elektrárna dodává městu teplo a jsem si jista, že jej bude dodávat i v dalším období, neboť v současné době ČEZ zpracovává varianty náhradního zdroje tepla pro město. Co se týká zaměstnanosti, tak mohu říct, že na elektrárně nepracují pouze zaměstnanci společnosti Elektrárny , ale i zaměstnanci ČEZ, jichž by se případné ukončení činnosti dotklo," řekla Blanka Zaklová.

Elektrárna Chvaletice nyní zaměstnává 230 lidí a pro město a jeho okolí by bylo její uzavření těžkou ranou.

Přínosy pro životní prostředí by byly velké

"Po případném uzavření elektrárny by měli dnešní zaměstnanci dost velké problémy najít jinou práci. ČEZ je úspěšná firma, která své pracovníky velmi dobře platí - i proto je v ní fluktuace minimální. Pokud by propouštěla, tak bychom na trhu práce v tomto regionu pro ně sháněli místa velice obtížně," řekl ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl.

Rozhodnutí není definitivní, koncepci provozu elektrárny chce ČEZ přehodnotit do Vánoc. Podle mluvčí Evy Novákové ČEZ závazky elektrárny k okolí i po případném odchodu zajistí, především dodávky tepla po roce 2015 či provoz biologické čistírny. Zejména po roce 2015 bude řešit působnost firem v areálu elektrárny, provoz vlečky, přístavu na Labi, zajištění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem Odkaliště i nezbytné rekultivace.

Uzavření chvaletické elektrárny by bylo požehnáním pro životní prostředí v Pardubickém kraji. Tato elektrárna je totiž v rámci republiky šestým největším znečišťovatelem z hlediska množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Její exhalace, které dosahují až ke třem a půl milionům tun oxidu uhličitého, oxidu dusného a metanu ročně, zasahují zvláště východ Pardubického kraje i další oblasti včetně Polska.

Do první desítky firem se Chvaletice řadí i množstvím plynů způsobujících kyselé srážky - amoniaku, oxidů dusíku, oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku.

"Pokud ty tuny nebudou, bude životní prostředí zdravější a je to dobře. Ale otázkou je, jestli je to dobře i pro zaměstnanost, elektrickou síť a další dopady. Je třeba to posoudit komplexně," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického Krajského úřadu Josef Hejduk.