S dálnicí už hýbat nebudeme, říká nový starosta Litomyšle

Po svém zvolení starostou Daniel Brýdl z Generace 89 na jednání zastupitelstva parafrázoval předvolební heslo premiéra Andreje Babiše, který ubezpečoval obyvatele krajských měst, že lídr ANO na něj má telefonní číslo.

„Mobilní číslo na mne máte, takže kdykoliv zavolejte,“ řekl zastupitelům Brýdl a nabízel jim ještě své vizitky. To už samozřejmě s velkou nadsázkou, vždyť jeho číslo je i na městském webu a zavolat mu může každý.

„Přišlo mi absurdní vést kampaň na tom, že má na mne někdo číslo, lokální problémy podle mne nejsou o premiérovi, číslo se mi nemění, chodím do práce pěšky,“ říká Brýdl.

Komunální volby vyhrála v Litomyšli překvapivě jeho Generace 89, dosud se profilující nikoliv jako politická síla, ale sdružení, jež pořádá různé bohulibé akce.

Hnutí ANO nakonec ani ve vašem městě nepostavilo kandidátku...

Nabídli nám, zda jako Generace 89 nechceme kandidovat pod značkou ANO. Řekli jsme ne a bylo to v podstatě jednomyslné, chceme zůstat lokální a nemáme ambice.

Na zastupitelstvu jste o sobě prohlásil, že jste idealista. To se otci tedy nepodobáte. Není to tak, že tvrdě prosazoval to, co si umanul?

Táta byl výborný starosta ve své době. V devadesátých letech měl možnost prosadit své vize. Sám říká, že by dnes už starostovat nechtěl. Je to ohromně omezené byrokraticky, legislativně, lidé se ptají, chtějí komunikovat, jsou tu občanská sdružení.

Já do této společnosti patřím, nemám s tím problém. Zatímco on říká, že osvícený absolutista je ideální forma vládnutí, já jsem spíše týmový hráč. Když pracujete v soukromém sektoru, musíte komunikovat a sestavit tým a hledat řešení, kompromisy, konsensus.

Někdy musíte ale říct jasný názor. Vaše sdružení Generace 89 dostalo více hlasů tam, kde jsou lidé nespokojení s navrhovanou trasou dálnice kolem města D35. Byla trasa vybraná dobře?

Můj osobní názor je, že varianta nula není ideální, ale hlasoval jsem pro ni, protože si Litomyšl zaslouží, aby nový obchvat - dálnice - byl co nejdříve, byť si myslím, že varianta jedna je v některých aspektech lepší.

Zároveň říkám, že takových variant by šlo udělat 40, mohli bychom neustále hledat lepší řešení. Když se rozhoduje tady a teď, říkám ano, osobně jsem ochotný akceptovat nedokonalost vybrané varianty. Hlavní je rychlost, aby Litomyšlí neprojíždělo ještě o 10 tisíc aut víc než dnes. Jakákoliv varianta je lepší než to, co je nyní.

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl Po studiu práv působil bezmála dvacet let jako obchodní zástupce a později obchodní ředitel v litomyšlských společnostech Story Design a tiskárně HRG. Jako místní zastupitel za Generaci 89 začíná v roce 2018 své třetí volební období. Ve funkci starosty chce pokračovat v kurzu, který nastavili jeho předchůdci. Daniel Brýdl (*1973) je ženatý, s manželkou Blankou mají tři děti ve věku 15, 12 a 6 let. Ve volném čase se věnuje trénování basketbalu mládeže, spoluorganizuje občanské aktivity spolku Generace 89 (Bleší trhy, oslava výročí 17. listopadu, Piána do ulic, Ukliďme Česko v Litomyšli a další). Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ale bude to rychlejší? Odpůrci hrozí soudy a obstrukcemi.

Ano, to je otázka. Připadá mi to jako ve filmu Rozmarné léto: Slezte, slezte, spadnete, spadnete! A když ho pán shodil, řekl - vidíte, já to říkal. Ano, pokud se budeme soudit, může přijít velké zdržení, mohou pak kritici namítat, že nám to říkali. Ale kdyby se nesoudili, byla by tato varianta rychlejší.

Má smysl přesvědčovat třeba starostu ze Strakova, aby změnil názor a podpořil variantu nula?

To nejde. I my v rámci koalice máme velké diskuse. Přichystáme seminář, projektanti nám sdělí objektivní možnosti, možná se pojedeme podívat na ta místa, kudy bude dálnice procházet. Ale shodli jsme se v koalici, že o variantách jedna a nula už nebudeme na zastupitelstvu diskutovat. Pokud se jednou rozhodlo, nechci věnovat energii něčemu dozadu, co bylo.

Přesto budete muset řešit téma z minulosti. V Litomyšli nyní probíhá výstava o Zdeňkovi Nejedlém, o jehož soše se ve vašem městě vedou polemiky už od revoluce. Má před školou zůstat, jak prosazuje i váš otec, nebo ne?

S otcem se dohadujeme, a pokud někdo říká, že si to tady povede starý Brýdl, tak to opravdu ne. Můj názor byl takový, že vysvětlující cedulka u sochy stačí a je to skvělé řešení.

Po zhlédnutí rekonstrukce procesu Stříteský ve Smetanově domě jsem názor výrazně změnil. Děti totiž vidí sochu a říkají si - ten byl dobrý, je tu socha i Smetany, Jiráska, to jsou asi borci.

V Německu by nebylo možné mít sochu nacistického ministra před školou. Máme zde sochu komunistického ministra před školou, jestli tam má být, tak ať je doplněna výrazným uměleckým počinem ve směru nejednoznačnosti této osoby.

A to je podle vás správné řešení?

Úplně ideálně bych přenesl sochu za Smetanův dům, kde byl komunistický monstrproces, byl by pod silnicí. Bylo mi ale vysvětleno, že asi kvůli autorským právům to nejde. Když mi komise, historici řeknou, že to nejde, že s tím nesouhlasí, tak to akceptuji.

Jste demokrat...

Ano. Demokracie bolí (usmívá se).