Pravnuk předválečného majitele chce v „Schindlerově“ továrně budovat muzeum

Má se tak stát skrze nový Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Za fondem stojí Daniel Löw Beer, jeden z potomků předních textilních podnikatelů meziválečného Československa a pravnuk Arnolda Löw-Beera, který byl jedním z posledních továrníků v Brněnci.

Židovská rodina Löw-Beerů se v oboru vypracovala mezi světovou špičku a na Moravě zanechala řadu honosných vil i dnes již zkrachovalých továren. Osmdesát let po svém nuceném odchodu chtějí původní budovy dnes již zdevastované textilní továrny v Brněnci zrekonstruovat.

V dnes památkově chráněných budovách, kterým hrozí zřícení, Oskar Schindler za druhé světové války zachránil před jistou smrtí téměř 1 200 Židů.

Podporu záměru s muzeem vyjádřil tento týden v Brněnci izraelský velvyslanec Daniel Meron nebo Tomáš Kraus z Federace židovských obcí České republiky.

Jakkoli je projekt zatím jen ve fázi úvah, první investice je již v samotném areálu vidět. Autentické kulisy hroutící se Schindlerovy továrny včetně původních kovových vrat, kterými prošly stovky vězňů, sleduje za milion korun kamerový systém. Z větší části jej zaplatila židovská rodina.

„Daniel Löw-Beer je už dnes také stoprocentním vlastníkem firmy České zemědělství. Jde o bývalou firmu původního vydražitele, který vlastnil pozemky, na nichž stojí i původní rodinná vila. Tu si chtějí Löw-Beerové nechat opravit. Jde nyní o jediný majetek Löw-Beerů v České republice,“ řekl jednatel firmy České zemědělství Zdeněk Bárta, který Daniela Löw-Beera žijícího v Ženevě v Česku plně zastupuje.

Už téměř deset let vypadá areál jako po bombardování. Opečovávanou fabriku, která na přelomu 19. a 20. století stála za rozvojem malé obce v údolí řeky Svitavy, nechal vlastník zbourat. Vytěžil dřevo a ruiny nechal jejich osudu.

Naděje na oživení areálu nebyla nikdy větší

Několikrát zkrachovaly i předchozí plány na stavbu muzea. Naposledy je ve velkém stylu prezentoval poradce předsedy SPD Tomia Okamury Jaroslav Novák, který stál za dnes již zaniklým Památníkem Šoa a Oskara Schindlera v Brněnci. V areálu měla mít dokonce světovou předpremiéru opera o manželech Schindlerových. Nic z toho však nedopadlo.

Nový záměr vítá starosta Brněnce mnohem optimističtěji.

„Myslím si, že naděje na oživení areálu nebyla nikdy větší. Jsem přesvědčen, že to nejsou žádní spekulanti, kteří by začali areál po kouscích opět prodávat. Vracejí se do místa svého úspěšného působení. Předpokládám, že se zástupcem rodiny se jako obec sejdeme a řekneme si, jak bychom mohli napomoct z naší strany,“ sdělil starosta Brněnce Blahoslav Kašpar.

Strašákem v areálu byla v posledních letech stará ekologická zátěž. Analýza, kterou si objednal Pardubický kraj, však ukázala, že oproti původním předpokladům je míra kontaminace půdy naprosto minimální a riziko pro člověka a přírodu je v současnosti vyloučeno. Chemikálie, které se v areálu volně povalovaly, byly už předloni odvezeny do spalovny.