Zámek v Brandýse nad Orlicí chátrá, stále čeká na dražbu

Historie nejmenšího města na Orlickoústecku je spojena se dvěma zámky. V tom prvním, dnes už zaniklém, se narodil významný představitel moravské předbělohorské šlechty Karel starší ze Žerotína. Ten druhý stojí na svém místě od konce 18. století, kdy jeho stavebníci využili konstrukci původního „klášteříku“ neboli domu bratrských kněží, v němž pobýval i Jan Amos Komenský.

Azyl tam kdysi našel on, v posledním čtvrtstoletí pak i dívky ve věku mezi 15 a 18 lety s osobními problémy. Ústav je však již čtyři roky pryč a nyní má problém s existencí celý zámek.



„Po nabídce převodu státním institucím o něj žádná z nich neprojevila zájem,“ uvedla Tereza Frančová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Vedení Brandýsa nad Orlicí samozřejmě tato situace vadí.

„Zájemců o koupi zámku bylo víc, ale jak se prodej ze strany státu protahuje, tak dnes už zbyl možná jen jeden. V prvních dvou případech nabízeli rekonstrukci na vlastní náklady s tím, že si město pronajme spodní část pro informační centrum, Komenského a Ondříčkovu síň. Další zájemce měl představu zřízení domu pro lidi se specifickým zdravotním postižením,“ řekl brandýský starosta Petr Řehák.

Náklady na rekonstrukci by se vyšplhaly na 15 milionů

Samotné město o koupi a provozování zámku neuvažuje. Jen náklady na budoucí potřebnou rekonstrukci této zchátralé kulturní památky by přibližně odpovídaly běžným výdajům celoročního městského rozpočtu, tedy částce přes 15 milionů korun.

Podle mluvčí majetkového úřadu stát rozhodne po zjištění ceny v místě a čase obvyklé o formě prodeje, a to buď dražbou, nebo výběrovým řízením s aukcí během třetího čtvrtletí letošního roku.

Dříve se však musí uskutečnit předání části pozemku pod protipovodňovým valem Povodí Labe. Jeho vybudování chrání zámek a zvyšuje jeho hodnotu, v budoucnu už by se snad nemělo opakovat při povodni zaplavení jeho přízemí jako v roce 1997. Nevýhodou pro potenciální zájemce zůstává blízkost železnice, jejíž hlučnost by se měla snížit až po chystaných velkých investicích do koridoru na počátku dvacátých let.

Předmětem prodeje budou jak budova zámku s pozemky menšího parku se vzrostlými památnými stromy, tak movité kulturní památky, které jsou její součástí. Ty, které nejsou součástí budovy, jsou dočasně uloženy v depozitáři zámku Zákupy u České Lípy. Zámek v Brandýse nad Orlicí, který je na seznamu ohrožených kulturních památek, byl donedávna špatně zabezpečený - v lepším případě zvědavci, v horším squatteři se do něj mohli bez problémů dostat.

Podle mluvčí majetkového úřadu jeho pracovníci i policisté provádějí pravidelné či namátkové kontroly objektu.

O tom, jaká bude budoucnost místa spojeného s Komenským a zda vůbec někdo projeví o zámek zájem, lze zatím jen spekulovat.