Brána na pardubický stadion vypadá jak vjezd JZD, plastika má protézu

Radnice přitom o místě hrůzy ví. "Do půlky listopadu chceme rozhodnout o investičních záměrech města na příští roky. A jeden z nich je ulice U stadionu, do tohoto záměru spadá i tato část areálu," řekl náměstek primátorky odpovědný za majetek města Martin Bílek.

To by znamenalo, že místo, které chátrá a budí už roky odpor, se ani v dalších letech zvelebení nedočká. Nezasloužili by si lidé v Pardubicích, aby město alespoň zpustlý kout v centru města vyčistilo a odstranilo vrata, která připomínají spíše vjezd do léta zrušeného JZD než vstup na stadion?

"Nechceme dělat žádná poloviční řešení. Nechceme investovat tři miliony do provizorní opravy a pak se na to místo za pět let vracet," dodal Bílek.

"No tohle, co to tu je?" diví se kolemjdoucí

Neznámý šprýmař už před téměř čtvrt rokem možná umístil do zpustlého koutu radním vzkaz, jak se o majetek starají. Jedné ze dvou soch sportovců, jejichž beznohé trupy zdobí bývalý vstup do areálu, přidělal dvě protézy.

Brána do Městského stadionu v Pardubicích

Zdá se však, že zatím si recese všimli pouze kolemjdoucí lidé. "No tohle, co to tu je?" divili se například mladí manželé s děckem, kteří šli kolem.

Obě protézy jsou pevně přišroubované do betonu mosaznými šrouby na ocelových lamelách. Pokud chtěl někdo tímto způsobem upozornit na nedostatečnou péči o bývalou chloubu Pardubic, musel si namísto přivézt vrtačku, vyvrtat několik děr pro hmoždinky a pak vše důkladně přišroubovat.

Přitom o vylepšení soch ještě až do dotazu MF DNES nevěděli ani nájemci stadionu - ženský fotbalový klub.

"Vím to teprve asi dvě hodiny, myslím, že to je pro fotbal dost nedůstojné, proto se tam půjdu po tréninku podívat a pak vyřešíme případné odstranění těch nohou," řekla manažerka fotbalového klubu Eva Šmeralová.

Také ona však potvrdila, že místo je pro centrum města ostudné. "Je to tak zpustlé, že nám správce objektu doporučil tam raději ani nechodit. Proto jsme o přidělaných protézách měsíce nevěděli," dodala.

Možná to je naše starost, myslí si fotbalistky

Kuriózní je, že zatímco majitel žalostného koutu města, tedy radnice, se omezuje na vyjádření, že se o ulici Ke stadionu bude teprve jednat, manažerka klubu se sama hlásila k odpovědnosti za to, jak bývalý vstup na stadion vypadá.

"Jsme nájemci, takže se musíme také starat o objekt. Žijeme však z dotací a na větší opravy rozhodně nemáme, i když náš zájem je zachovat stadion pro ženský fotbal," řekla Šmeralová.

Nezbývá jí než čekat, na jakou příčku priorit se po jednáních vedení radnice dostane ulice se zdevastovaným stadionem.