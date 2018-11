Přítulný boxer utekl paničce, z Chocně dojel rychlíkem až do Pardubic

„Na trase pes nezpůsobil žádnou paniku. Byl to už od pohledu mazel, který byl za každé pohlazení moc rád. Přes operačního důstojníka policie dostali echo naši strážníci, aby psa na nádraží v Pardubicích vyzvedli,“ řekla mluvčí pardubické Městské policie Lucie Klementová.

Na nástupišti si jej tedy vyzvedl psovod, který se opuštěného tuláka ujal. Asi roční boxer se ve vlaku nechal hladit od cestujících a se stejným nadšením vítal i muže v uniformě a posléze i pracovnici městského útulku.

„Dle skvělé kondice psa a zavedenému čipu bylo zřejmé, že tento mazlík se v kotci příliš dlouho nezdrží, což se také stalo. Během několika minut kontaktovala policisty majitelka boxera, které se nesmírně ulevilo, když se dozvěděla, že je pes sice o 40 kilometrů dál, ale v bezpečí,“ řekla Klementová. Jak pes paničce utekl a dostal se do vlaku, mluvčí nevěděla.

Není to poprvé, co strážníci v Pardubicích odchytávali psy s cestovatelskými choutkami. Na konci prázdnin přijela do Pardubic fenka kokršpaněla, která v Praze na Smíchově naskočila do rychlíku.



A ke svému majiteli se vrátilo i štěně velkého plemene, které vlezlo do trolejbusu stojícího na točně pardubického sídliště Dubina a uvelebilo se přímo za volantem.