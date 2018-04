Letecké pumy z války letos Pardubice neochromí, kopat se začne v lednu

Magistrát o tom informovala společnost Geotest, která bude sanační práce v okolí rafinerie provádět.

"Obyvatelé v okolí tak mají jistotu, že Vánoce i příchod nového roku prožijí bez hrozby toho, že by jejich sváteční pohodu narušila evakuace," uvedla mluvčí města Nataša Hradní.

Pracovat se bude až od sedmého ledna. Stavební povolení na provedení sanačních prací ale platí už od minulého pátku. "V případě nepříznivých klimatických podmínek však může být termín zahájení prací ještě posunut," říká Hradní.

Riziko, že při sanačních pracích dělníci narazí na nevybuchlou munici, ležící v zemi desítky let, je poměrně reálné.

Na celém území Pardubic může být z období náletů během druhé světové války v zemi podle odhadu pyrotechniků až 130 nevybuchlých leteckých pum, podstatná část pak právě v lokalitě u Parama.

"V případě nálezu některé z nich by čekala obyvatele v okruhu 1100 metrů evakuace, podobně jako obyvatele žijící podél trasy, po níž by záchranáři nevybuchlou bombu převáželi k případné likvidaci. Jen v první evakuační zóně by muselo opustit domovy na dva tisíce lidí, v zóně podél přepravní trasy dokonce až deset tisíc lidí," dodala mluvčí.

Na území Pardubic by musely být evakuovány dvě mateřské a tři základní školy a na trase převozu dalších šest školských zařízení. Zastavil by se provoz na železnici, letišti i silnici směrem na Chrudim.