Za bodnutí dceřina přítele dostala žena vězení, poškozenému soud nevěřil

„Obžalovaná má sklony k páchání zejména násilné trestné činnosti a nerespektování zákonů. Opakovaně celý život řeší situace tím, že přechází do fyzického útoku. Minimálně třikrát byla stíhána pro těžké ublížení na zdraví,“ řekla Anna Sobotková, předsedkyně senátu u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle obžaloby pětašedesátiletá Podgorská loni 19. září ve Svitavách bodla nožem přítele své dcery, u níž byla na návštěvě.

O dvacet let mladší muž utrpěl poranění žaludku a slinivky břišní s tepenným krvácením do dutiny břišní, od smrti jej zachránila rychlá pomoc lékařů. V době útoku byla v místnosti jen Podgorská a přítel její dcery, která byla na toaletě.

Muž obžalovanou kryl, aby nemusel pryč z bytu

Podle soudu znalecký posudek vyloučil, že by se muž zranil sám. Výpovědí se jen účelově snažil krýt matku své družky, aby se nemusel z bytu odstěhovat.

„Předtím třináct let využíval svoji předešlou přítelkyni, další tři roky nechodí do práce, nepřináší do společného soužití s dcerou obžalované mnoho pozitivního. Přesto jej ona živí. Kdyby ho vyhodila, neměl by kam jít. Zřejmě by se po tolika letech musel o sebe začít starat sám,“ uvedla Sobotková.

Poukázala i na to, že dcera při volání záchranky do telefonu řekla, že přítele bodla její matka. Později se to snažila popřít a dokonce chtěla ovlivnit výpověď sousedky, od níž telefonovala.

Soud při stanovení výše trestu za pokus o vraždu přihlédl i k neutěšeným a bouřlivým poměrům v rodině, kde se často pil alkohol. Muž se k partnerce choval nevybíravě a využíval ji.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obhájce Podgorské se proti němu na místě odvolal. Případ proto bude řešit vrchní soud.