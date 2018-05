Pardubický kraj vyplácí peníze za škody způsobené bobrem

Lanškrounští rybáři mají chráněného bobra evropského ve svém rajonu více než deset let. Tehdy to byla jedna rodina. Nyní je jich tolik, že okupují většinu rybníků, které rybáři spravují.

A problém se rok od roku zhoršuje. Letos poprvé proto zřejmě požádají o náhradu škod.

„Na všech rybnících nám podvrtává hráze a do rybníků kácí stromy. Ty by měly držet stabilitu hráze, ale když je bobr skácí, je problém. O náhradu škod letos zkusíme požádat,“ řekl předseda lanškrounské rybářské organizace Jaroslav Novák.

I na menším rybníku na Lanškrounsku skolí nahlodáváním až pět stromů. Bobr se objevuje i níže, jako jsou oblasti Městečko Trnávka a okolí, dále Jedlová u Poličky. Je rovněž pravděpodobné, že se časem bude šířit na Pardubicko.

„Do několika let se bobři posunou i do střední části kraje. Lze tedy očekávat, že problémy, které vyplývají z osídlení bobrem, budou intenzivnější a zasáhnou i další části kraje,“ řekl Tomáš Sigl z oddělení ochrany přírody Pardubického kraje.

Bobr je totiž teritoriální živočich, jeho rodina žije nějakou dobu pospolu, pak se rozpadne a mladí jedinci jdou dál a obsadí další území.

„Mohou nastat situace, kdy bude docházet ke škodám na majetku. Krajský úřad se proto snaží jít tomuto problému naproti a vydal letos poprvé takzvané opatření obecné povahy.

Tím povoluje v zájmu prevence závažných škod na rybolovu, vodních dílech, lesích a v zájmu veřejné bezpečnosti výjimku ze zákazů rušit bobra evropského, ničit jeho sídla, zprůtočňovat hráze, které postavil, odstraňovat překážky, které vznikly jeho činností,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany přírody Pardubického kraje Vladimír Vrána.

Kvůli bobří hrázi se zatopila silnice

Odbor životního prostředí a zemědělství se již před časem zabýval případem, kdy činnost bobra mohla způsobit zatopení silnice. Zvíře si totiž postavilo na vodním toku hráz a část vody se rozlila na silnici.

Na Moravskotřebovsku tímto samým způsobem akutně hrozilo zatopení vrtů s pitnou vodou. „Podle opatření, které vydáváme, nemusí lidé čekat, je možné toto řešit téměř hned,“ řekl Sigl.

Bobr evropský je v Česku silně ohrožený druh. „K jakýmkoli činnostem znamenajícím zásah do přirozeného vývoje bobra bychom měli ve správním řízení povolit výjimku. To trvá až dva měsíce. Lidi ale nebudou objíždět silnici, nemohou čekat, až jim opět poteče kvalitní voda. Správní řád to ale tak stanoví. Abychom mohli okamžitě rozumným způsobem zasáhnout, slouží nám k tomu toto opatření,“ popsal Vrána.

Za bobra úřad hradí škodu na trvalých porostech. „Když postaví hráz a rozlitá voda zaplaví louku, kde sklízí farma jetel a ten odehnije, tak to lze řešit formou náhrady škod. V poslední době je škod způsobených bobrem hrazeno víc než před pěti lety,“ řekl Vrána.

Jak poukazuje, není snahou dostat bobra pryč z kraje. Tam, kde je to vhodné a nepůsobí škody, ať zůstane. Kde však hrozí poškození na vodních dílech, by měl být aktivně vytlačován bouráním hrází a jeho polohradů - přirozeným způsobem mu tedy v daném místě znepříjemňovat pobyt s tím, že se přesune jinam.

Odborníci však zároveň chtějí toto vzácné zvíře v regionu udržet. V současnosti jdou do revitalizací řek a vodních toků nemalé peníze. Jím vytvořené hráze, za které stát platí peníze, dělá bobr zdarma a zdá se, že možná i účinněji než člověk.

„Hráze, které nikomu nepřekážejí, pojmou velké množství vody a v době sucha jsou zásobárnou vody. To je plus, zejména v současné době, kdy je tematika sucha stále aktuálnější,“ řekl Vrána.