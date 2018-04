Vyhrála dětský běh v sadech. A běhat už Nováková nepřestala

Rodačka z Havlíčkova Brodu (stále závodí za místní oddíl TJ Jiskra) si odtud odvezla zlato z běhu na 3 000 i 1 500 metrů a navrch přidala stříbro na 3 000 metrů překážek. "Věřila jsem si spíš na ´trojce´, na ´patnáctistovce´ jsem počítala se třetím místem," přiznává Nováková.

První závod vyhrála s obrovským náskokem, ve druhém ale svedla se soupeřkami lítý boj. "Lada ten závod udělala, ty další dvě se za ní vyloženě vezly. Byly si vědomy, že jsou ve finiši rychlejší," líčí její trenérka Helena Kramářová a dodává: "V tu chvíli jsem jen lomila rukama a říkala si: Tak máme jenom třetí místo..."

Nováková ze sebe ale vyždímala poslední síly a zvítězila. "Bylo to o morálně-volních vlastnostech. Neuvěřitelně mě překvapila," říká hrdě Kramářová.

"Steeple" na 3000 metrů představoval třetí běh ve třech dnech, Nováková nicméně nechtěla lenošit. "Normálně to neběhám, bylo to vyloženě rekreační," vrací se k původně neplánované medaili.

Co ale běhá, to jsou terénní krosy. I v nich je úřadující českou juniorskou šampionkou a následnou nominaci na mistrovství Evropy v maďarské Budapešti považuje za dosud největší úspěch kariéry. Dva krosy vyhrála i v Itálii.

Kdo přitom ví, jak by to bývalo dopadlo, kdyby kdysi Nováková nezkusila nezávazně jeden běh v sadech pro děti. Možná by dnes studovala hru na klavír, na nějž dříve dokonce hrála i při koncertech v kostele. "Ten běh jsem vyhrála. Táta byl nadšený a hned řekl, že se musím přihlásit do atletického oddílu," vzpomíná běžkyně. Její otec byl prý docela dobrý ve sprintech, což ale k dceři zrovna dvakrát nepasuje.

Raději si v závodě nasadí tempo a pak se je snaží udržet. Běžecké úspěchy chtěla prodat i v přijímacím řízení na pražské fakultě tělesné výchovy a sportu, zradily ji ale míčové disciplíny, basketbal a volejbal. "Na ty jsem naprosto levá. Čekám na odvolání, ale spíš to nedopadne," říká smířlivě.

"Trenéřině" by se však po vzoru Kramářové věnovat chtěla, v Havlíčkově Brodě připravuje mladé atlety ve věku 10-11 let. Momentálně se společně s trenérkou chystají na blížící se akce, jimiž budou například mistrovství republiky do 22 let nebo slavný běchovický běh. "Tam bych chtěla pokořit trenérčin osobní rekord," zasní se Nováková. Předtím ale musí absolvovat soustředění, během nějž bude sledovat olympiádu v Londýně. A fandit třeba oštěpařce Špotákové.