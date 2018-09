Svitavy nabízejí bezdomovcům kontejnerové bydlení i šanci pracovat

Přes třicet šedožlutých unimo buněk vystohovaných v jedné části nad sebou vyrostlo na zeleném plácku jen kousek od vlakového nádraží na konci prázdnin. Sice na první pohled vypadají k nastěhování, sloužit ale začnou na konci října, kdy v nich začne fungovat nízkoprahové denní centrum, noclehárna, centrum sociálně rehabilitačních služeb a azylový dům.

Zázemí ojedinělého projektu s názvem Šance, kterým chtějí Svitavy jako jedno z mála měst zmírnit problematiku bezdomovectví, sice na své otevření ještě čeká, sociální pracovníci s bezdomovci již pracují a na novinky je připravují.

„Od dubna zaměstnáváme lidi, kteří budou v Šanci u nádraží pracovat. Jde o tři sociální pracovnice, které jsou teď de facto jen v terénu. Pak máme dva asistenty tréninkového zaměstnávání, ti budou nutit klienty k práci a budou je hlídat v jejich pracovních návycích. Budou vybaveni i alkohol testerem,“ říká k rozběhlému projektu Šance Sandra Pařízková ze Sociálních služeb města Svitavy.

Jejich cílem bude do Šance stáhnout jednotlivce, kteří se celoročně povalují po náměstí. Vždy to bude ale něco za něco neboli výchova založená na metodě cukru a biče. Žádná postel s péčí pro každého.

Jedna z částí Šance - nízkoprahové denní centrum - bude s výjimkou silně podnapilých bezdomovců k dispozici naprosto všem a bezplatně, sloužit však bude jen pro osobní hygienu, k vlastní přípravě stravy a v zimě lidem bez domova poslouží k přežití, aby nezmrzli na ulici.

Kdo bude chtít pohodlí, musí začít pracovat

„Sice nezmrznou, ale v nízkoprahu si nelehnou. Budou tam kovové židle, na které si nepůjde lehnout. Když tam bude přetlak, potom ten, kdo tam bude sedět nejdéle a bude už ohřátý, bude muset odejít a uvolnit místo někomu jinému,“ říká k nejzákladnější službě zařízení, která již ve městě funguje, koordinátor prevence kriminality a autor projektu Šance Erich Stündl.

Nadstavbou bude noclehárna pro osm mužů a čtyři ženy, kde noc vyjde na 30 korun. Kdo bude chtít, tomu město nechá na pohodlnější nocleh v normálních postelích vydělat. Že podobná motivace funguje i u těch nejméně přizpůsobivých jedinců, si město ověřilo už u potravinové pomoci.

„Dostanou hrábě, zametou náměstí a obdrží za to potravinový balíček včetně hygienických potřeb. To je pro ně výborná motivace, na kterou slyší. Stejnou cestou chceme jít i v Šanci. Když se osvědčí v nízkoprahovém centru a noclehárně a budou pracovat na veřejně prospěšných pracích, poskytneme jim lepší bydlení v azylovém domě, který je pro tyto lidi až na dobu jednoho roku,“ říká Sandra Pařízková k nejvyšší nadstavbě projektu, jenž má za cíl začlenit tyto lidi více do společnosti.

Celková kapacita bude 19 lůžek, z toho 15 jich bude sloužit mužům. Do jedné unimo buňky se vejdou tři klienti, kteří budou mít celou buňku pro sebe, dvě buňky po dvou budou vyčleněny pro jedince s tělesným postižením nebo manželské páry. Najdou v ní skříně, postel, kuchyňskou linku či toaletu se sprchovým koutem. Den v takové místnosti každého vyjde na 120 korun.

Obavy v okolí Šance lidé prý mít nemusejí. V areálu bude fungovat nepřetržitá služba, navíc bude pod dohledem kamerového systému.

Ve Svitavách a okolí je dnes kolem 55 bezdomovců. Zařízení podle starosty Svitav Davida Šimka však nepomůže úplně všem.

„Když přijde mráz, jsou tito lidé tak na dně, že jsou ochotni se přizpůsobit. Jak se rozjaří, nic od nás nechtějí a vydaná energie se mine účinkem,“ řekl Šimek.

Podobně mluví i Erich Stündl, podle kterého problém bezdomovectví projekt za 25 milionů korun, z čehož téměř 18 milionů platí Evropská unie, zcela nevymýtí. Šanci však dostane každý.

„Nechceme někde někoho nechat ležet a jenom se o něj starat. My chceme dělat všechno pro to, aby se ten člověk z toho dna zvedl. Bohužel ne s každým se to podaří. Pro někoho to bude šance, pro někoho to bude stabilizace, někdo se do našich služeb ani nedostane, protože už klesl pod hranici lidské důstojnosti tak hluboko, že nebude schopen splnit naše podmínky,“ uvedl.