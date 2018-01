Dotace nebude, ale v Pardubicích si nový bazén stejně postaví

Velký padesátimetrový bazén v akvaparku kapacitně nestačí. Navíc děti mají od září povinné plavání v rámci školní výuky, a to tlak na využití bazénu jen zvyšuje. Není tak divu, že pardubičtí politici pokračují v přípravě spuštění stavby nového 25 metrů dlouhého bazénu. Ten by měl stát hned za tím stávajícím Na Olšinkách.

A radnice se hodlá pustit do investice za desítky milionů, i když nedosáhla na dotace od státu. „Město na projekt nedostalo dotace dvakrát, respektive poprvé dostalo příslib 20 milionů korun, ministerstvo školství ale vyplácení peněz kvůli kauze s dotacemi ve sportu zastavilo. Podruhé radnice s žádostí neuspěla,“ řekla primátorova náměstkyně Helena Dvořáčková (ANO).

Pardubicím se navíc nepodařilo ani vybrat stavební firmu. Společnost, která loni zvítězila ve veřejné soutěži, od účasti z technických důvodů odstoupila.

„Vidím za tím hlavně to, že se přece jen situace ve stavebnictví změnila, a tak si její šéfové zřejmě řekli, že by za ni mohli dostat více než vysoutěžených 52 milionů. Na druhou stranu máme veškerá potřebná povolení,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Pravdou je, že v dalším tendru dva zájemci nabídli cenu přes 60 milionů korun, což je asi o deset milionů korun víc, než původně odhadovali projektanti. Zastupitelé tak musí znovu schválit to, jestli město do stavby půjde i za vyšší cenu

„Budu to předkládat v březnové změně rozpočtu, jestli zastupitelé budou souhlasit se stavbou za městské peníze. V tuto chvíli probíhá aktualizace rozpočtu. Je potřeba zjistit, jestli je 60 milionů korun reálná cena, nebo není,“ uvedla pro agenturu ČTK náměstkyně Dvořáčková.

Návštěvnost akvaparku je vysoká, další bazén je potřeba

Pokud budou v březnu zastupitelé souhlasit, město znovu vypíše výběrové řízení na stavební firmu, která by v polovině roku mohla začít stavět bazén v proluce mezi aquacentrem a výstavním centrem Ideon. A to se zdá jako pravděpodobné.

„My jako klub určitě stavbu podpoříme. Další bazén město potřebuje, protože návštěvnost akvaparku je skutečně vysoká,“ uvedl Klimpl.

Pardubice chtějí zvýšit kapacitu plaveckého areálu, do kterého v průměru chodí 450 tisíc lidí ročně. „Zvládáme poptávku s odřenýma ušima, ale je to na úkor běžných návštěvníků v aqua zóně, protože pro výuku dětí plavání používáme i rekreační bazén,“ řekl ředitel plaveckého areálu Jiří Vysoudil.

Pro výstavbu mluví i to, že oproti zvyklostem nemají radní problém s financemi. Magistrát má totiž zamluvený u banky úvěr, takže 60 milionů by se mělo hravě najít. „Poprvé bych použil finance z úvěrového rámce, který město získalo od Komerční banky,“ řekl k tomu dlouholetý zastupitel za ODS Klimpl.

Úvěrový rámec umožňuje radním čerpat za výhodných podmínek až jednu miliardu korun. Politici zatím mluví o tom, že část by jich použili na refinancování úvěru za stavbu akvaparku a další peníze by šly právě do sportovních projektů včetně stavby bazénu. „Práce potrvají osm měsíců až rok,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký.