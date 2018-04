Basketbalisté chtějí opustit pardubickou arénu, chodí do ní málo lidí

Poté, co Pardubice získaly pověst hokejového města, zdálo se, že díky unikátnímu prostředí rozlehlé arény bude to samé platit i pro basket. Vždyť 7. ledna 2007 přišlo na duel proti Nymburku 4 252 fandů, kteří vytvořili novodobý rekord Mattoni NBL.

I když Pardubice jsou stále nejnavštěvovanějším týmem ligy, čísla klesla. Průměrné návštěvy se nyní pohybují "jen" kolem tisícovky. To však znamená, že hra v aréně začíná být pro tým neúměrně drahá.

"Jeden zápas nás tam vyjde na zhruba 70 tisíc korun. Dostáváme sice dotace od města, které část nákladů pokryjí, ale i tak to není ekonomicky ono. Navíc aréna není ideální ani z hlediska sportovního. V hale netrénujeme, takže tam vlastně nemáme domácí prostředí," uvedl manažer klubu Pavel Stara.

Ideální by byla hala pro 2,5 tisíce lidí

A tak se začal poohlížet po místu, kde by Mattoni NBL mohli hrát za lepších podmínek. Ve hře je hlavně úprava nové haly v Dašické ulici. Ta má sice oficiální kapacitu hlediště kolem 500 míst, ale po namontování mobilních tribun by mohla poměrně výrazně stoupnout.

"Už jsme oslovili i firmy, které podobné tribuny vyrábějí. Teprve zjišťujeme, jestli to bude technicky možné. Halu si také vyzkoušíme a uvidíme. Myslím ale, že by to bylo dobré řešení," uvedl Stara s tím, že samozřejmě ideální by bylo, kdyby ve městě byla hala s kapacitou kolem 2,5 tisíce lidí.

Jenže ta hned tak nevyroste, a tak Beksa hledá náhradní řešení. To ostatně potvrdil i Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, který halu v Dašické ulici za evropské dotace postavil. "Domluvili jsme se nyní asi na čtyřech trénincích, kde si halu vyzkouší. My zatím prověřujeme, zda by bylo možné pro ně vybudovat tribuny za oběma koši."

Při přesunu basketbalitů by měli potíže házenkáři

Halu se chystají využívat i basketbalistky Studánky Pardubice, které hrají také nejvyšší soutěž. V neděli v ní přivítají brněnské Frisco. Těm zřejmě kapacita haly bude stačit, muži však budou potřebovat více místa. "Nyní je kapacita dašické maximálně 560, s tribunami za koši by se mohla zvýšit na skoro na 1200," míní hejtman.

Potíže by však v případě vybudování dalších tribun zřejmě měli házenkáři, jejichž hřiště by se poté do haly nevešlo. "A my bychom ty tribuny nemohli neustále skládat. To je hlavní důvod, proč se obávám, že přesun basketbalistů na Dašickou nakonec nevyjde," dodal Martínek.

To Stara vidí situaci o něco optimističtěji. "Myslím, že v hale je dost místa. V každém případě je to lepší varianta než návrat do haly na Dukle, to by byl krok zpátky. Pokud se ale přesun uskuteční, bude to až od příští sezony," dodal Stara s tím, že evropský pohár by se i dál hrál v aréně.