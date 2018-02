Na stezku k rozhledně Bára se čeká roky, Chrudim se pře s podnikatelem

Kousek od Chrudimi vznikl i díky evropským dotacím v minulých letech rekreační les s populární rozhlednou Bára, lanovým parkem, singltrekem, odkud je už jen kousek k dětskému hradu Kočičí hrádek, do Slatiňan nebo k půvabným Kochánovickým rybníkům.

Lidem z Chrudimi ale chybí přímá cesta do lesů, pokud tedy nechtějí vyrazit s dětmi po silnici podél letiště. Město už ví, kudy stezka povede, ale dodnes se nedohodlo s developerem Milanem Kuštou, přes jehož pozemky naproti letišti potřebuje projít.

Potíž je v tom, že město a developer nechystají normální obchodní transakci, ale jejich mnohaleté vyjednávání spíše připomíná šachy. Kušta totiž nechce peníze, ale nabízí směnu za jiné městské pozemky, na kterých by mohl stavět. Jenže to má háček, či spíše několik háčků.

Výkup pozemků hatí odpor místních

Stavitel má nyní zájem kromě pozemků Na Větrníku i o pozemky na sídlišti Na Rozhledně, o něž kvůli výstavbě bytového domu usiloval už před deseti lety.

Tehdy se místní proti jeho plánu vybudovat tam nový bytový dům postavili, stěžovali si, že přijdou o poslední větší zelenou plochu, zhorší se šance zaparkovat u domu a někteří přijdou i o pěkný výhled na Chrudim. Petici proti výstavbě podepsalo 180 lidí.

„Podle mne je pozemek tak trochu zabitý pro možnou směnu,“ řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček. Odhaduje, že v zastupitelstvu před volbami nebude moc velká ochota Kuštovi právě tyto pozemky směnit.

„V každém případě pozemky pro cyklostezku musíme nějak získat. Buď s ním směníme pozemky, o které má zájem, nebo je koupíme. Město ho nechce ošidit, když mu nabízí peníze. Podle mne je to férové,“ uvedl Řezníček.

„Žádám směnu. Ale že by to mělo být jinak, mi nikdo neřekl. Navíc ode mě chtějí koupit jen geometricky zaměřený pruh pro stezku a okolní nevyužitelné pozemky mi chtějí nechat. Na to bych i přistoupil, ale požaduju směnu, buď podle posudků, nebo metr čtvereční za metr čtvereční,“ uvedl Kušta.

Další potíž spočívá v tom, jakou mají pozemky města a Kušty hodnotu. Ani v tom se obě strany zatím neshodují.

„V polovině roku 2017 ocenil znalec města můj pozemek určený pro výstavbu na 350 Kč, pozemek města za násobně vyšší cenu. S tím jsem nesouhlasil a požadoval, aby posudek udělal nezávislý znalec mimo Chrudimi, který dlouhodobě nespolupracuje s městem. Od té doby se nic nestalo,“ uvedl podnikatel.

Město je podle starosty připraveno akceptovat i jiný znalecký posudek. Letos v dubnu by měl být hotový projekt Kuštovy nové průmyslové zóny u letiště, z něhož bude jasné, které přesně pozemky bude město od Kušty potřebovat. Pak se obě strany dohodnou na směně či prodeji, nebo ne.

Variantu B město nechystá, byť by mohla stezka teoreticky obejít Kuštovy pozemky podél zahrádkářské kolonie. Podle starosty by cyklistům stačila, ale pěší by nejspíše pokračovali po silnici.