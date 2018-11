Vývoj v kauze Čapí hnízdo může ovlivnit jednání o koalici v Pardubicích

„Kauza bude mít určitě velký dopad na celostátní politiku a je velmi pravděpodobné, že i na tu regionální, a to včetně dohody na koaliční smlouvě v Pardubicích. Především od kolegů z ANO očekávám odpověď na otázku, zda chtějí mít v čele člověka, který se na základě reportáže zdá důvodně podezřelý ze zneužívání policie a svého syna skrývá před vyšetřováním v cizině,“ uvedl lidovec Vít Ulrych, který se má stát novým radním města.

Ještě ostřeji mluví šéf městské buňky TOP 09 Michal Sláma. Strana přitom až dnes večer bude hlasovat, zda do koalice s Babišovým hnutím jít, nebo ne.

„Dopředu se dala očekávat vyhrocená debata, názory jsou u nás hodně vyrovnané. Po zhlédnutí reportáže na Seznamu mám pocit, že to bude ještě mnohem výživnější. To, co jsem viděl, mne upřímně vyděsilo. Vypadalo to jako na Mečiarovském Slovensku v 90. letech. Za mne bych do toho nešel,“ uvedl Sláma.

TOP 09 právě s lidovci tvoří Koalici pro Pardubice. Ta by do koalice, ve které má sedět ještě ANO, ODS, Sdružení pro Pardubice a ČSSD, měla přinést tři hlasy.

Veřejnost se zatím žádného vyjádření primátora Martina Charváta z hnutí ANO k třaskavé reportáži nedočká. Podle lídra Babišova hnutí není důvod cokoliv komentovat.

„Do toho se nedám zatahovat, tyto věci odmítám řešit, nic k tomu nebudu říkat,“ uvedl s tím, že podle něj není důvod, aby už domluvená koalice skončila. „Zástupci SPP a ČSSD už koaliční smlouvu podepsali, s dalšími jsem domluven na čtvrtek,“ dodal.

Domluvenou koalici by kauza ovlivnit neměla, říká Mazuch

K tomu, aby vládní krize výrazně ovlivnila i komunální politiku, drží klíč ODS. Šéf zastupitelského klubu Petr Klimpl prý reportáž, ve které syn premiéra mluví i o únosu na Ukrajinu, viděl, ale nechce kroky své strany více komentovat.

Budoucí náměstek primátora Jan Mazuch pak doplnil, že podle něj není důvod, aby se něco měnilo. „Kdyby se něco podobného stalo v Pardubicích, tak by to vliv mělo. Četl jsem nějaké titulky a vypadá to skutečně velmi vážně. Ovšem domluvenou koalici by to ohrozit nemělo,“ řekl Mazuch s tím, že zatím on a ani jeho pět kolegů koaliční smlouvu nepodepsali.

Ať už se povede nové vedení města v pondělí na ustavujícím zastupitelstvu zvolit, nebo ne, jasné je, že další vývoj kauzy Čapí hnízdo opět dál zašmodrchá vztahy mezi regionálními politiky.

Tak například lídr pardubické ČSSD Jakub Rychtecký se drží ANO od samého začátku vyjednávání, ovšem hejtman Martin Netolický a místopředseda oranžové partaje Babiše tvrdě kritizuje.

„ČSSD nesmí strkat hlavu do písku. Je ve vládě koaličním partnerem, ale měla by naprosto chladně požadovat otevřené, jasné a srozumitelné vysvětlení pro naprosto každého. Taková ta vyjádření, že se všichni proti mně spikli, já jsem největší bojovník za spravedlnost, a proto se na mne upíná pozornost, to už opravdu neobstojí,“ řekl Netolický.

Když o tom mluvil v úterý dopoledne s redaktorem MF DNES, uvedl, že Babiš podle jeho názoru nakonec začne mluvit o novinářích, kteří kauzu mapují, jako o hyenách. A odpoledne na jeho slova došlo.

Jasné také je, že se opět vyhrotí vztahy s opozicí. Například Jiří Čáslavka, který se stal za Piráty zastupitelem v prvním městském obvodě, vyzval politiky z hnutí ANO, aby řekli Babišovi dost.

„V ANO je taky řada jinak docela slušných lidí, kteří pod hlavičkou hnutí dělají třeba komunální politiku. Jsem nenapravitelný optimista, stále věřím, že někteří z nich řeknou dost, s tímto už nechci mít nic společného,“ uvedl.

Lídr Pardubáků František Brendl nabádá k obnovení koaličních jednání. „Jsme přesvědčení, a volby to ukázaly, že většina z nás, občanů Pardubic, si nepřeje, abychom byli pobočkou Agrofertu. Politická kultura se nyní dostala již na samotné dno,“ uvedl Brendl.