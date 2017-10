Místo návštěvnického rekordu řeší letos Aviatická pouť milionový dluh

„Sháníme sponzory, kteří by nám pomohli. Do letoška jsme vždycky skončili s nějakým ziskem, který jsme použili do dalšího ročníku. Neuvažujeme o tom, že bychom to položili,“ řekl předseda Sdružení Aviatické pouti Jaroslav Janda.

Především na vstupném sdružení vybralo výrazně méně, než očekávalo. Dvoudenní akci zpravidla navštíví kolem 25 tisíc až 30 tisíc lidí. Letos byla návštěvnost nižší. Déšť v neděli dvakrát přerušil program.

„Věříme, že letos trhneme rekord v návštěvnosti. První den prošlo branami letiště přes dvacet tisíc návštěvníků,“ říkal po prvním dnu reportérovi MF DNES Jan Rudzinskyj z organizačního štábu. V neděli se pak ale ve špatném počasí návštěvnost propadla.

První odhady organizačního štábu po sobotě naznačily, že návštěvnost letošního roku bude podobná s lety předešlými, ale nakonec byla horší. „Sobota byla pěkná a odpovídala našim odhadům, ale neděle se nepovedla. Z hlediska návštěvníků už kvůli předpovědi počasí, ale i proto, že některá letadla kvůli ní ani nepřiletěla. Piloti se obávali, že nebudou moci včas odletět,“ řekl Ladislav Minařík z vedení Sdružení Aviatické pouti. Později se sdružení dostalo do spirály platební neschopnosti.

Předseda sdružení teď věří, že peníze získají. S prosbou o pomoc oslovil i město Pardubice.

„Přišli za námi s tím, že město už dalo určitou částku na Aviatickou pouť, zda bychom nepomohli pořadatelům z této ekonomické situace. Bude další schůzka, aby nám představili, jak si řešení situace představují,“ řekl náměstek primátora Jan Řehounek (ANO).

Sdružení dluží letišti za natankované palivo, které používali do svých strojů účastníci letového programu.

„Děláme veškeré kroky, abychom se z toho co nejdřív vymanili. Obrátili jsme se na město i generálního partnera, máme od něj přislíbenou pomoc,“ řekl člen sdružení Josef Hadinec.

Organizátoři poutě přes všechny finanční problémy už připravují program pro 28. ročník, který svým pozemním i letovým program připomene stoleté výročí republiky.

Aviatická pouť každoročně prezentuje leteckou techniku ve vzduchu i na zemi. Divákům ukazuje historické i současné stroje. Každý rok se věnuje jinému tématu, letos například pořadatelé připravili válečnou scénu z východní fronty, předloni pak ukázky bojů z Tichomoří.