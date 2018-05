Akrobatka na křídlech i letec Šonka, to jsou taháky Aviatické pouti

Přesně před týdnem by průkopník české aviatiky Jan Kašpar oslavil 135. narozeniny. Symbolicky vzletem jeho letadla Blériot, se kterým 13. května 1911 uskutečnil let z Pardubic do Velké Chuchle, začne v sobotu aviatická pouť. MF DNES vybrala pět taháků, které stojí za to vidět.

1. Česká premiéra Boomerangu

O australském leteckém průmyslu toho česká veřejnost moc neví. A to přitom na počátku 40. let v době zvýšeného ohrožení Austrálie ze strany Japonska dokázali tamější konstruktéři připravit stíhací letoun celokovové konstrukce. Pardubice budou jedním z prvních leteckých dnů v Evropě, kde bude toto letadlo představeno.

Bude vystupovat ve dvojici s yakem III-UM a pro organizátory samotné je jejich ukázka trochu neznámou. Naživo jeho show nikdo neviděl, a tak čeká všechny překvapení.

2. Podivná švýcarská elegance

Ještě loni létaly dva kusy toho zvláštně koncipovaného elegána, letos se však mezi oblaky pohybuje zřejmě jediný exemplář. Štíhlý stříbrný letoun se zcela nezvyklým vzhledem.

„Svými proporcemi zaujme dvoumístný letoun C-3605 jistě každého. K jeho výjimečnosti jistě přispívá štíhlý trup s délkou téměř třináct metrů, zakončený neobvyklou trojitou svislou ocasní plochou,“ popsal neobvyklé letadlo Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu Aviatické pouti.

Po roce 1945 byly některé stroje upraveny pro vlek vzdušných terčů, používaných při výcviku střelby z letadel i zbraní protiletadlového dělostřelectva. V polovině šedesátých let však byly již jejich motory zastaralé. Proto bylo rozhodnuto přestavět čtyřicet čtyři kusů na pohon s moderním turbovrtulovým motorem.

3. Žena na růžových křídlech

Zatímco před dvěma lety se akrobatka před pardubickým publikem s kariérou na křídlech letadla loučila, letos přijedou ze Švýcarska manželé, kteří svou dráhu v oblacích teprve začínají.

„Nejde jen o odvahu vystoupit ve výšce. Nápor na tělo je enormní. Když vystrčíte ruku z okénka u auta za jízdy, cítíte slabý odpor. Ve vzduchu je to odpor do celého těla a v rychlosti 150 až 180 kilometrů. Není to jen o odvaze, ale také o síle těla to ve výšce vydržet. Dvojici je kolem třiceti let. V pozdějším věku začne člověk získávat zábrany, víc o tom, co dělá, přemýšlí,“ řekl jeden z pořadatelů Petr Kolmann s tím, že tento typ akrobacie dělá jen velmi málo žen.

Navíc prozradil, že dvojice před dvěma týdny změnila image. Místo sytě červené se akrobatka představí na růžovém stroji v kostýmu stejné barvy.

4. Martin Šonka hlásí průlet

Kdekoli se tento mistr proletů mezi vzdušnými pylony objeví se svou exhibiční ukázkou, vzbuzuje obdiv a je lákadlem každého leteckého dne. Martin Šonka je jedním ze dvou českých zástupců v soutěži Red Bull Air Race. V loňském roce bojoval až do úplného závěru celé soutěže o celkové vítězství. Nakonec však v celkovém pořadí skončil na druhém místě. Je také mistrem světa v letecké akrobacii.

5. Pilot bude na zemi

Bezpilotní prostředek s kolmým startem zvaný Brus nese denní a noční kameru, která přenáší obraz v reálném čase. Lze jej použít pro střežení důležitých objektů, jako jsou letiště nebo sklady. Pomáhá i při vyhodnocení střeleb dělostřelectva. Zajišťuje bezpečnost věznic a důležitých objektů, které je třeba střežit. Přístroj pomohl monitorovat areál po výbuchu ve Vrběticích nebo v Litvínově. K požářišti se tehdy nemohly dostat osoby, ale Brus to zvládl.