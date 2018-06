VIDEO: Na pouti se lidem tajil dech, akrobatka kráčela na křídle letadla

„Oproti loňskému ročníku, kdy bylo nesnesitelné vedro, se letos počasí vydařilo a musím říct, že program se opravdu povedl. Lidí dorazilo podle mého odhadu tak patnáct tisíc a vystoupení si evidentně užívali,“ řekl Ivan Kohoutek, divák, který se ale také sám připravoval do akce při jedné z ukázek.

Program pouti byl vlastně průřezem historií letectví. První se do vzduchu vznesl Blériot, aby ho pak vystřídala letadla z první i druhé světové války. Unikátem byla účast letadla australské výroby CAC 13 Boomerang. Ve vzduchu se objevily také stroje, které patřily nebo patří do výbavy české armády.

K vidění byla také ukázka akrobacie, kterou předvedl manželský pár ze Švýcarska. „„Nejde jen o odvahu vystoupit ve výšce. Nápor na tělo je enormní. Když vystrčíte ruku z okénka u auta za jízdy, cítíte slabý odpor. Ve vzduchu je to odpor do celého těla a v rychlosti 150 až 180 kilometrů. Není to jen o odvaze, ale také o síle těla to ve výšce vydržet,“ řekl jeden z pořadatelů Petr Kolmann.

Pravidelní návštěvníci této akce vědí, že je na co se dívat nejen na obloze, ale i na zemi. Kluby vojenské historie je rádi pozvou do svých kempů, zájemci se podívají na nablýskané veterány i na nejmodernější auta různých značek. „Na své si přijdou i milovníci letecké archeologie,“ uvedl další z organizátorů akce Jan Rudzinskyj.

Pořadatelé také připravili dětský program s názvem Nebeští jezdci. Stačí se zastavit u stánku, vyzvednout pamětní list a vydat se na cestu s deseti stanovišti. Fyzicky zdatnější děti mohou bojovat o originální pohár Československé obce legionářské. Závod je věnován památce legendárního Československého letce RAF Josefa Františka.

Přestože je aviatická pouť zaměřená především na letectví, mohou zájemci letos navštívit také módní prohlídku. Ta mapuje vývoj módy od počátku minulého století až do 90. let.

Nedělní dopoledne před zahájením letového programu ještě zpestří koncert chrudimského orchestru Big Band.