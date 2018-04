Rozhodnuto. Kraj z Automatických mlýnů vybuduje novou galerii

Automatické mlýny v Pardubicích by se měly proměnit v nové sídlo Východočeské galerie, která se tam v budoucnu přesune z pardubického zámku. Zastupitelé kraje se rozhodli část areálu koupit od architekta Lukáše Smetany a jeho manželky. Přestavbu budovy chtějí z větší části zaplatit z evropské dotace, kterou však nejdříve musejí získat. Část opozice nákup nepodpořila.

Zastupitelka Magda Křivanová z ODS uvedla, že investice pomůže krajskému městu i celému kraji. „Je to obrovská šance, kterou bychom neměli v tuto chvíli promarnit,“ uvedla.

Pardubický kraj část areálu koupí za 22,5 milionu a dalších 13,5 věnuje soukromým vlastníkům, aby upravili okolí budoucí galerie. Původně vedení kraje hovořilo o tom, že je za budovu mlýnů ochotno zaplatit 33 milionů korun. Součástí dohody je také odkoupení zpracované projektové dokumentace. Přesun galerie zároveň umožní na zámku vybudovat návštěvnické centrum.

Touto transakcí ale nákupy ve mlýnech nekončí. Pardubice budou od manželů Smetanových kupovat za sedm milionů právo stavby pro vybudování Centrálních polytechnických dílen pro školy včetně projektové dokumentace.

Kraj nenapadlo, že by mlýny mohl potřebovat

Paradoxem je, že když byly mlýny na prodej, město koupi neschválilo a kraj o ní dokonce ani neuvažoval. Hlavní slovo tak má nyní architekt Lukáš Smetana s manželkou, který mlýny pořídil za 22,3 milionu korun. „Je škoda, že když byly mlýny na prodej, nenašel se tahoun, který by to uchopil na straně města nebo kraje. Byli bychom dnes výrazně dál,“ uvedl opoziční zastupitel a poslanec ANO Jan Řehounek.

„Bohužel je to pravda, ale v kraji nebyla na stole vůbec myšlenka, že by měla galerie opustit zámek, ta je nová,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

Pokud ale na počátku chyběla lepší spolupráce města a kraje, stejný problém se může objevit i v budoucnu. Zastupitel a starosta Svitav David Šimek například včera kritizoval zástupce vedení pardubické radnice, že se na schvalování nákupu mlýnů ani nepřišli podívat. „Každý by uvítal takovou aktivitu ve svém městě,“ uvedl a dodal, že údržbu a provoz prostranství kolem nové galerie by mělo hradit město.

Pro vznik galerie na břehu Chrudimky bude zásadní, zda kraj na přestavbu získá dotaci. Zatím počítá s tím, že dostane částku sto milionů korun z programu Integrovaných územních investic (ITI). Stoprocentní jistotu nemá.

„Můžeme zažádat o dotační titul, až budeme mít stavební povolení a vysoutěženého dodavatele,“ uvedl Línek. Celkem by investice kraje měla stát kolem 160 milionů korun bez DPH.

Zastupitelé opoziční ANO nedostali včera odpověď na otázku, jak nákladný bude provoz galerie, opozici chyběla v podkladech kupní smlouvu a zastupitel ANO David Švec se zase zajímal o to, jaké jsou záruky, že veřejné prostory kolem budoucí galerie přejdou do rukou města. Dozvěděl se, že Smetana to ústně slíbil. „Naší snahou je to převést po pěti letech na město,“ uvedl k tomu Smetana. Mlýny projektoval architekt Josef Gočár pro bratry Egona a Karla Winternitze. Stavěly se v letech 1909 až 1911. V roce 2013 v nich skončila výroba.