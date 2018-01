Po zániku pardubického autobusového nádraží se hledá azyl i u pošty

Autobusové nádraží přestane v Pardubicích existovat v lednu 2019. Cestující z linkových autobusů by pak podle dohody politiků měli vystupovat přímo před nádražím Českých drah na terminálu, který loni postavilo město pro MHD.

Do linkových autobusů se pak dostanou ze třech provizorních nástupních míst v nejbližším okolí. Jedno z nich by mělo vzniknout u pošty.

„Nástupní místa budou tři. Rozstrkali bychom je do okolí nádraží, dohodli jsme se na poměrně elegantním řešení, vměstnáme to tam. Další schůzku budeme mít na konci ledna,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

„Provizorium podle mne nebude horší než to, co mají cestující teď. Pořád musí chodit z autobusového nádraží tři sta nebo čtyři sta metrů, aby se dostali na vlak. Při příjezdu do Pardubic, pokud budou pokračovat vlakem, to pro ně bude komfortnější řešení,“ uvedla náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková (ANO).

Podle ní je klíčové, že jde o přechodné řešení. Pardubice totiž chtějí postavit nový terminál B pro regionální autobusovou dopravu u vlakového nádraží. Jeho stavbu zastupitelé Pardubic loni v prosinci podpořili.

„Průšvih by byl, kdyby neexistovala varianta, jak postupovat dál,“ uvedla Dvořáčková.

Šéf dopravního podniku: Neumím si to představit

Není ale jasné, zda plán kraje i města bude fungovat. Vychází totiž z předpokladu, že MHD i linkové autobusy se před nádraží na jeden terminál vejdou.

Ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán ale neví, jak by se to mohlo povést. Ve špičce je podle něj frekvence MHD i linkových autobusů příliš vysoká.

„Neumím si to představit. Musíme si sednout a říct si reálné možnosti. Oficiálně ani neoficiálně zatím o tom nic nevím,“ řekl MF DNES Pelikán.

Na schůzku, kterou svolal Pardubický kraj, totiž nebyl pozván. Příště už ale s ním počítají.

A je tu i další vážná komplikace. Pardubice mají být bez autobusového nádraží ve stejný okamžik, kdy Správa železniční dopravní cesty plánuje přestavět pardubický železniční uzel a budovat dvojkolejku do Hradce. Což bude znamenat mnoho dlouhodobých i několikaměsíčních výluk s náhradní autobusovou dopravou, pro niž se před nádražím najít místo musí.

Autobusy není kde odstavit

Je možné si představit, že se nakonec podaří vymyslet rozumný způsob, jak lidi dostat z autobusů i do nich. Otázkou ale je, kde budou autobusy odstaveny.

„Doprava má svá pravidla, řidič musí mít zázemí, musí mít přestávky,“ upozorňuje Tomáš Pelikán.

Město i kraj uvažují o ploše u vlakového nádraží v Rosicích, v Masarykových kasárnách či u závodiště. Rosice budou dost možná vyřazeny ze hry, protože se promění kvůli modernizaci železnice ve staveniště, ale to není to hlavní.

Řidiči autobusů tam musí nejdříve dojet a pak se zase budou vracet zpět. Nechtěně tak budou zhoršovat už tak nepříjemné dopravní zácpy v centru (více o nich v článku Oprava pardubického „přednádraží“ zhoršila dopravu).

„Určitě to dopravě v Pardubicích nepomůže, ale na druhé straně je třeba tu situaci nějak řešit,“ uvedl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

Možná jediné místo, kde by teoreticky mohly najít autobusy azyl poblíž vlakového nádraží, jsou městské travnaté pozemky u hlavní pošty. Město s jejich využitím počítá. Ale i tam naráží na potíže.

„Pozemek u pošty je jedna z možností, kde by mohlo být provizorní nástupiště pro pár linek, které odjíždějí po rychlodráze. Musel by tam být ale provizorní nájezd z panelů, legální vjezd k dispozici nemáme,“ uvedla Dvořáčková. Potřebné pozemky totiž patří poště a soukromníkovi.