Opozice v Pardubicích odmítá stavbu menšího autobusového nádraží

Pardubičtí zastupitelé loni v prosinci ze dvou možných návrhů nového autobusového nádraží jednoznačně vybrali větší a velkorysejší plán. Teď ale vedení radnice připustilo, že se dost možná bude muset spokojit s jeho okleštěnou variantou. Městu se totiž nedaří získat od soukromé firmy Eurobit Real klíčové pozemky, strany se neshodly na ceně. Opozice s provizorním plánem nesouhlasí.

Primátor Martin Charvát (ANO) potvrdil, že vedení města stále dohodu s firmou Eurobit Real neuzavřelo. „Stále nejsme s jejich majiteli dohodnuti, takže spíše počítám s užší variantou. Do ní ale nemůžeme poslat všechny regionální autobusy, proto řešíme možnost přestupování na městskou dopravu,“ uvedl Charvát.

To není krajský dopravní uzel, ale obratiště

Nové nádraží by pak ale bylo, podle slov opozice, dobré leda tak pro nějakou vesnici. „Variantu jedna neberu jako variantu. To mi přijde jako obratiště autobusu v Horní Dolní, to opravdu nemá žádný parametr krajského uzlu autobusové dálkové dopravy,“ uvedl před časem například zastupitel František Brendl (Pardubáci).

„Varianta jedna je menší, méně komfortní,“ uvedl vedoucí oddělení strategického plánu magistrátu Jan Chvojka.

Při pohledu na vizualizace je jasné, proč by se město novým autobusovým nádražím na rozdíl od sousedního Hradce nemohlo zrovna chlubit. Stačí jen malý detail. Na terminálu B v sousedství vlakového nádraží by bylo tak málo místa, že by se tam nevešly ani odstavené autobusy. Ty by musely odjet o kus dál po Palackého třídě na vyhrazený pozemek a pro cestující by se pak musely zase vracet.

Na nádraží by bylo méně prostoru, zeleně, laviček, nevešel by se tam ani středový ostrůvek se zastřešením podobný tomu, který tvoří terminál pro MHD. Z terminálu by mohly autobusy vyjíždět jen zpět před vlakové nádraží, výjezd přímo na Palackého třídu poblíž celního úřadu by možný nebyl.

Naopak by v sousedství zůstal soukromý pozemek s nechtěnou dominantou - bývalým výměníkem.

Ještě při prosincovém jednání zastupitelů radnice tvrdila, že je vše na dobré cestě a že pás o výměře přes 4 000 metrů čtverečních podél Palackého třídy za městským bytovým domem od firmy Eurobit Real získá. „Nedovolila bych si předložit návrh, kde jsou zahrnuty pozemky soukromých vlastníků, pokud bych neměla předběžně udělanou dohodu, že na řešení přistoupí,“ uvedla náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková (ANO).

Na vyjednávání není žádný čas. Pardubice přijdou za rok o autobusové nádraží, které koupila pro svůj projekt zbrojařská skupina Jaroslava Strnada. Radnice proto musí co nejrychleji vybudovat terminál B pro regionální autobusy. A zároveň vymyslet, jak do jeho vybudování organizovat ve městě regionální autobusovou dopravu.

„Jedním z řešení je, že by lidé z regionálních autobusů bez problémů ve městě, například na Zborovském náměstí nebo u univerzity, přestoupili do veřejné městské dopravy, abychom nezahlcovali dopravu v centru dvěma autobusy,“ uvedl Charvát. Připouští, že podobné řešení by mohlo fungovat i po dostavbě terminálu B ve skromnější variantě. „Do ní ale nemůžeme poslat všechny regionální autobusy, proto řešíme možnost přestupování na městskou dopravu,“ dodal Charvát.

Těžko říct, zda pro výstavbu skromnějšího terminálu B před volbami najde stále slábnoucí koalice v zastupitelstvu podporu. Například zastupitel Jiří Hájek (STAN) pro něco takového hlasovat nikdy nebude.

„Nelíbí se mi to, zvláště proto, že radnice rezignovala na koncepci. I tím, jak realizovala okleštěně přednádraží, z krajského města se snaží vytvořit město provinční, okresní. Pardubice si zaslouží lepší vize a krásnější stavby,“ uvedl Hájek.

Ten navrhuje, aby město hledalo jiné řešení a využilo pro autobusové nádraží terminál pro MHD. „Spousta odborníků řekne, že to kapacitně nevyjde, ve špičce přetlak bude, ale jako nouzové řešení by to podle mého názoru šlo,“ uvedl Hájek.