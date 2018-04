Auto přistálo v řece koly vzhůru, řidičku vytáhli svědci nehody

Co radí hasiči posádce při potápění auta Pokud se dostanete do podobné situace, je tento stav velmi vážný a to zejména, když je řidič případně spolujedoucí osoby v bezvědomí - důležité je nepanikařit a to ani v případě, kdy voda začne zaplavovat interiér vozu (ve tmě bude orientace vždy horší).

Okamžitě odepněte bezpečnostní pás a snažte se co nejrychleji vozidlo opustit , ještě než se zcela potopí.

Pokud již je vozidlo pod hladinou snažte se otevřít dveře, pokud to přes tlak vody nelze provést a nejdou stáhnout okna, např. přes vyřazené elektronické stahování, snažte se tvrdým nebo ostrým předmětem tlouci na roh skla okna , které se rozbije snadněji než v jeho středu.

Opusťte vozidlo, za nesnížené viditelnosti po směru stoupajících bublinek.