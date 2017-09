Architekti dali přeměně centra Pardubic horší dvojku. Pochválili sady

MF DNES oslovila tři architekty, aby jednotlivé projekty posoudili a oznámkovali jako ve škole. Aby hodnocení bylo co nejspravedlivější, hlas dostal starosta prvního městského obvodu a zastupitel Pardubic za vládnoucí hnutí ANO Jaroslav Menšík a vedle něj se měl možnost vyjádřit i zástupce opozičních Pardubáků Milan Košař. Jako nezávislý anketu zastřešil uznávaný architekt Miroslav Řepa.

Sady začaly žít

Ačkoliv se hodnocení jednotlivých odborníků lišilo, v zásadě se shodli na jednom - nejlépe se vydařila oprava Tyršových sadů. „Nejvíce se mi líbí Tyršovy sady. Skutečně začaly žít, stačí se podívat, kolik tam denně chodí lidí,“ říká Menšík.

Hodnocení opravených míst Jaroslav Menšík, architekt a starosta prvního obvodu za ANO Tyršovy sady: 2 Třída Míru: 2 Náměstí Jana Pernera: 2 Milan Košař, architekt a opoziční zastupitel za Pardubáky Tyršovy sady: 1- Třída Míru: 2 - 3 Náměstí Jana Pernera: 3- Miroslav Řepa, architekt a syn uznávaného architekta Karla Řepy Tyršovy sady: 1- Třída Míru: 3 Náměstí Jana Pernera: 2 Pozn.: Oslovení architekti hodnotili známkami jako ve škole.

Košař se Řepou si pak shodně pochvalují zřízení kavárny u Sukovy třídy.

„Funguje na skutečné evropské úrovni. Musím před jejím provozovatelem smeknout. Kavárna zásadně pomáhá k atraktivitě celých sadů. Jen mne mrzí, že se neobnovila i kavárna u jezírka, tak jak ji navrhl můj otec,“ připomenul Řepa svého otce Karla, který park za první republiky projektoval.

Chybí zeleň, přebývají trolejbusy

O něco hůře dopadla třída Míru. Architektům ani tak nevadí umaštěná dlažba, která zřejmě nepůjde nikdy pořádně vyčistit. „Musíme se srovnat s tím, že prostě bude jednou celá šedivá,“ uvedl Menšík.

Kolegům však více vadí, že na hlavní ulici není dostatek zeleně. „Snad by nebyl tak veliký problém doplnit do ulice truhlíky s kytkami či stromy. Na zimu by se pak klidně mohly uklízet,“ uvedl Řepa, kterému stejně jako Košařovi také vadí trolejbusy.

„Ty jsou v ulici úplně zbytečné a doufám, že hned, až to půjde, tak z ní zmizí,“ řekl Milan Košař.

„Změť drátů a sloupů ulici jen hyzdí, jsem určitě pro to, aby doprava z třídy Míru zmizela,“ dodal Miroslav Řepa.

Volání po parkovišti zůstalo nevyslyšeno

Nejmladší stavba byla dokončená teprve v červnu. Kompletní přestavba náměstí Jana Pernera u hlavního nádraží architekty rozdělila asi nejvíce. Konkrétně Milan Košař není s dílem úplně spokojený. Vadí mu hlavně jeho cena.

„Když se podíváme, kolik se toho opravilo na třídě Míru a kolik u nádraží, tak nás logicky musí napadnout otázka, kde ty peníze ve druhém případě zmizely. Ulice se opravila za nějakých 90 milionů korun a náměstí Jana Pernera stálo dvojnásobek, to je zarážející,“ uvedl Milan Košař.

Nedostatků je více. Podle architekta Řepy k dokonalosti chybí například stavba podzemního parkoviště.

„Mně se ta oprava líbí. Ale musím dát jen dvojku hlavně kvůli tomu, že se nevyužily všechny možnosti, a to hlavně s parkováním. Oprava vyloženě volala po podzemním parkovišti,“ řekl Řepa.

Naopak s okolím nádraží je velmi spokojen starosta Menšík. „Myslím, že na prvním místě je funkčnost celého prostoru, a ta se povedla,“ řekl Menšík s tím, že nyní to chce ještě opravit Palackého třídu.

Architekti Řepa s Košařem pak ještě varují před podle nich zbytečným bouráním činžovního domu u nádraží tak, ji si ho přejí radní města. Dům prý přesně plní tu roli, kterou mu i Karel Řepa při stavbě nádraží v 50. letech minulého století určil.

„Otec chtěl, aby dům náměstí uzavíral, a to dělá. Jako řešení vidím vybourat v domě průchod, tak aby lidé pohodlně prošli na zamýšlený terminál. Rozhodně bych dům neboural,“ dodal Miroslav Řepa.