Zastupitel za ANO končí. Jurenka neřekl, že před lety podváděl

Miroslav Jurenka jako dvojka na kandidátce hnutí ANO získal před dvěma roky zajímavý post. Jako zástupce opozice má slušně placené křeslo šéfa kontrolního výboru krajského zastupitelstva. Přesto z něj za pár dnů odejde.

„Chci se věnovat komunálu, jelikož jsem lídr na kandidátce v komunálních volbách, chtěl jsem všem ukázat svůj postoj, že svoji kandidaturu myslím vážně,“ uvedl Jurenka pro MF DNES.

Ve skutečnosti už od jara jednali zastupitelé hnutí ANO o tom, jak Jurenku odstavit. Zjistili, že byl před jedenácti lety odsouzen za pokus o podvod, když se chtěl podle rozsudku Nejvyššího soudu se svým společníkem zmocnit autokempinku v Pastvinách. Trestní rejstřík má sice čistý, ale o své minulosti neřekl před krajskými volbami 2016 nic voličům ani ostatním kandidátům z hnutí.

„Nikdo se mne neptal, neřešili jsme to,“ uvedl Jurenka.

Předseda zastupitelského klubu ANO Jan Procházka si myslí, že Jurenka o tom mluvit měl. „Vadí mi, že nám to neřekl. Jeho odchod probíhá v klidu, po vzájemné dohodě,“ řekl.

„ Věděli jsme, že se o tom už mluví i v jiných politických stranách, chtěli jsme zabránit tomu, že to někdo vytáhne a bude se to propírat na krajském zastupitelstvu,“ uvedl krajský předseda hnutí ANO Jan Řehounek. „Je přesvědčen, že je nevinný, tak to nechtěl ventilovat dopředu,“ dodal.

Hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému (ČSSD) se způsob odchodu Jurenky a vytahování starých hříchů nelíbí. „Nezabývám se minulostí kolegy, fízlování nemám ve zvyku, zajímá mne člověk a jeho výkon. Jestli má čistý trestní rejstřík, tak vše ostatní je věcí hnutí ANO,“ uvedl Netolický. Jestli podle něj chtělo hnutí někoho lustrovat, mělo to udělat dřív.

Místní organizace ANO se za Jurenku postavila

Miroslav Jurenka provozoval autokemp v Pastvinách, a když se nemohl v roce 2004 s jeho vlastníkem - občanským sdružením Automotoklub Žamberk - dohodnout na prodloužení pronájmu, vymyslel neobvyklou operaci. Zinscenoval podle rozsudku Nejvyššího soudu fiktivní schůzku vedení občanského sdružení, které se zúčastnil jen on. Zvolil svého společníka za předsedu a ten mu obratem chtěl autokemp prodat za 7,5 milionu korun, když hodnota nemovitostí činila přes osm milionů. Občanské sdružení se ale proti tomu ozvalo včas, z obchodu sešlo a nedošlo ani k žádné škodě. Zatímco Jurenka byl odsouzen na tři roky s podmíněným odkladem na pět let, jeho společník dostal dva roky s pětiletou podmínkou.

„Je to tak složitá, náročná a stará kauza, že je podle mne zbytečné se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Jurenka. Je přesvědčen, že v kandidatuře na starostu Moravské Třebové v říjnových komunálních volbách mu to nebrání. „Myslím, že u uzavřené věci to nevadí,“ řekl.

„Místní organizace v Moravské Třebové se za něj postavila, řekli, že v tom absolutně nevidí problém,“ uvedl Řehounek.

Jurenka končí v krajském zastupitelstvu 20. srpna, o den později ho v zastupitelstvu Pardubického kraje nahradí Lukáš Malina ze Sopotnice (ANO). Hejtman Martin Netolický říká, že Jurenkův odchod je jen důsledkem vnitřních bojů v hnutí ANO, které se tam odehrávají v posledních týdnech a měsících. „Jen se potvrzuje, že z hnutí ANO se stala standardní politická strana,“ uvedl hejtman.