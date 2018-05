ANO v Pardubicích má kandidátku. Hledá se náměstek primátora

Kdyby vyhrál v říjnu volby v Pardubicích kdokoliv jiný než babišovci, jednalo by se o obrovskou senzaci. Daleko pravděpodobnější je, že hnutí ANO opět získá přes dvacet procent hlasů, obhájí post primátora a bude mít v rámci koalice nárok na dva náměstky.

A tady začíná problém. Z kandidátky je patrné, že primátorem by byl Martin Charvát. Ten je opět na místě jedničky a podle zpráv ze strany bude zároveň dominantní tváří kampaně.

„Martin Charvát byl potvrzený jako lídr v Pardubicích pro komunální volby krajským sněmem našeho hnutí. Ještě kandidátku pošleme na centrálu strany ke konečnému schválení, ale nepočítáme s tím, že by se nějak měnila,“ uvedla Helena Dvořáčková, předsedkyně organizace hnutí ANO za oblast Pardubice.

Ta je zároveň dvojkou kandidátky, a je tak jasné, že v případě dobrého výsledku strany bude pokračovat ve funkci náměstkyně primátora. Horší to však už bude s hledáním případného druhého náměstka za stranu.

V tomto volebním období pozici vykonával Jan Řehounek do té doby, než byl zvolen do parlamentu. Po jeho odchodu do Prahy už primátor pozici neobsazoval a i z toho se dalo vyčíst, že straně jasný kandidát chyběl.

Tento pocit se ostatně potvrzuje při pohledu na další jména kandidátky. Na třetí pozici je bývalý hokejový reprezentant Dušan Salfický. Jedna z nejpopulárnějších politických tváří v regionu je však už dost pozičně vytížená. Jeho hlavní pracovní náplní je funkce generálního manažera HC Dynamo Pardubice.

Sám o ní říká, že ho stojí hodně úsilí a času, který si však musí najít i na politiku. Je totiž zastupitelem a radním města, zastupitelem Pardubického kraje a zastupitelem prvního městského obvodu. Nedá se tak předpokládat, že by našel čas ještě na práci náměstka, která je na plný úvazek.

Čtyřkou na kandidátce bude starosta Dukly Jiří Rejda. Mladý politik by do úvahy mohl připadat, ale prý se chce soustředit hlavně na svůj městský obvod.

„Budu jako lídr kandidovat na Dukle, kde chci obhájit post starosty. Myslím, že se nám tam řada věcí povedla, a proto je malá radnice mojí absolutní prioritou,“ uvedl kategoricky Rejda.

Na přímou otázku, zda by v případě potřeby na pozici náměstka šel, odpověděl dost opatrně. „Jsem vždy připraven na jednání. Nemůžu nyní dopředu nic předpovídat, uvidíme, jak dopadneme ve volbách,“ uvedl Rejda.

Náměstkem může být mluvčí hokeje

Na pátém místě kandidátní listiny bude dlouholetý tiskový mluvčí HC Dynamo Pardubice a dnešní manažer marketingu a PR klubu Jan Hrabal. Ani ten se však o pozici na velké radnici příliš nedere.

„Hokejový klub pro mne znamená strašně moc. Práce v něm mne stále velmi baví a nerad bych ji opouštěl,“ uvedl jeden z mála zaměstnanců Dynama, kteří v něm pracovali ještě v době, kdy jej vedl úspěšný generální manažer Zbyněk Kusý.

O Hrabalovi se přitom nedávno velmi pochvalně vyjádřil primátor města Charvát. Z jeho slov se dalo vytušit, že právě Hrabal by mohl zamířit na magistrátu hodně vysoko.

„Jsem s ním v kontaktu. Je to velmi pracovitý, řekl bych až téměř hyperaktivní mladý muž. Navíc má vzdělání a ukázal, že umí vzít za práci, má zájem o politiku. Určitě bude v popředí kandidátky,“ uvedl Charvát letos v únoru.

Do úvahy by mohl připadat i starosta Polabin Radek Hejný, ale ani on o post náměstka neusiluje. „Počítám s tím, že budu na velkou radnici kandidovat, ale jen jako řadový zastupitel. Moje priorita je obhájit post starosty v Polabinách,“ řekl politik, který bude na devátém místě.

V hnutí se tak nyní už baví, že by případný „nedostatek kádrů“ vyřešili třeba tím, že by post náměstka přepustili koaličním partnerům, nebo ho dokonce zrušili.

„Pravdou je, že historicky bývali tři náměstci primátora. To se změnilo až za Jaroslava Demla. I to může být cesta,“ říká zdroj z hnutí ANO, který si nepřeje být v této věci jmenován.

Sama regionální šéfka partaje Dvořáčková říká, že oficiálně zatím nemá určeného nominanta na post druhého náměstka. „Obsazení tohoto postu nemáme vyřešené. Zatím je na to brzo, uvidíme, jaký budeme mít koaliční potenciál,“ doplnila politička.