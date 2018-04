O záchranu mezi památkami se přetahovaly pivovary, vyhrál ten v Semíně

Jedním z důkazů budiž i to, že odkaz na anketu umístil obecní úřad na svůj web s výzvou, ať ho lidé pošlou svým známým. Zřejmě i to přispělo k celkovému výsledku, semínský zámek s pivovarem získal 513 hlasů. Postupuje do celostátního finále.

"Zrovna v poslední době se zastupitelstvem řešíme, co se tím udělat. Současný majitel už na to nemá síly finanční, ani fyzické," konstatoval starosta Jaroslav Trubač. Podle něj je podstatné, aby objekt dostal novou krytinu a přestalo do něj zatékat.

Majitel je podle něj ochoten památku prodat někomu, kdo se zaručí, že ji zachrání. Takovému řešení by byli nakloněni i památkáři. Obec na to nemá, konstatoval starosta, ale chce maximálně spolupracovat třeba v jednání s ministerstvem kultury. Další variantou by bylo založit občanské sdružení.

Barokní zámek s pivovarem je každopádně jednou z dominant obce a může se pochlubit zajímavou historií. Stojí na místě tvrze zaznamenané poprvé už v roce 1339. Bývalý pivovar a sýpka z roku 1723 má zachovaný velký počet hodnotných konstrukčních a výzdobných detailů.

V zámeckém areálu se narodil architekt Josef Gočár, kterého připomíná pamětní deska.

Na záchranu čekají také další pivovary

Semín ovšem nebyl jediným pivovarem mezi objekty, které pomohli vybrat památkáři. "Záchrana památky závisí vždy na nalezení vhodného využití, což bývá ten největší problém. Ve chvíli, kdy se najde majitel s vizí do budoucnosti, má objekt šanci," myslí si Jitka Svobodová z Národního památkového ústavu v Pardubicích.

Pivovar v areálu hradu Rychmburk

V havarijním stavu je i pivovar na hradě Rychmburk v Předhradí u Skutče. Starší ze dvou budov pivovaru ze 16. století je renesanční s pozdně gotickými prvky, v omítce jsou zbytky sgrafita.

Střecha i zdivo jsou ale staticky narušené, nutná je celková obnova pivovaru, ale majitel není schopen z vlastních zdrojů záchranu objektu financovat. "Majitel nemá pro objekty využití a proto ani motivaci na záchranu," uvedla Jitka Svobodová. Nakonec dostal Rychmburk 502 hlasů a skončil těsně na druhém místě.

Také v Poličce chátrá pivovar. Barokní sladovna z roku 1771 sice postrádá původní výrobní technologii, ale jde o významný doklad pivovarnictví v Čechách. Jednu stěnu městského pivovaru tvoří městská hradba.

V havarijním stavu je střecha, o kterou se dlouho nikdo nestaral, až musel být stržen krov a zřízena provizorní pultová střecha. Přesto zatéká do okapní římsy, jen klenby zajistili v 80. letech minulého století statici. Pro záchranu tohoto objektu se vyslovilo 113 hlasů.

Silně zanedbaná je i Larischova vila v Pardubicích. Budovu takzvaného pardubického Zámečku vlastní tchajwanská firma Foxconn, které se nedaří najít kupce, i když vilu nebízela i za symbolickou cenu.

Ve věži jsou v havarijním stavu stropy, reprezentativní sál má odstrojený a provizorně podepřený dřevěný strop, poškozené jsou podlahy a původní omítky opadávají až na zdivo.

V Larischově vile se přitom odehrála důležitá kapitola válečných dějin, ve sklepeních tam nacisté věznili a popravili 194 lidí, včetně obyvatel Ležáků.

"Sklepení, které sloužilo gestapu k vyslýchání a mučení, bychom chtěli věnovat vzpomínce na období heydrichiády, buď jako muzeum nebo pamětní místo," řekl herec Tomáš Novotný, který stojí v čele občanského sdružení usilující o záchranu vily, protože Pardubický kraj ani magistrát o odkup zájem nemají. Podle památkářů je stav Zámečku zatím "konzervován" alespoň zastřešením. Pro jeho další záchranu klikli čtenáři iDNES.cz 494krát.

Zříceniny ničí nejen povětrnostní vlivy, ale také turisté

Na seznamu ohrožených památek je také zřícenina hradu stojící na vrchu nad Brandýsem nad Orlicí, kde zatím nikdo neprovedl žádné rozsáhlejší archeologické ani záchranné stavební práce. Z hradu se dochovala jen torza hradeb a konstrukcí paláce se sklepy.

"Ohrožena je sama fyzická podstata památky, protože se rozpadá opukové zdivo, ze kterého je hrad postavený. Zdivo bohužel nic nechrání proto dešti, mrazu a podobně, takže kámen přirozeně puká, listuje," uvedla Jitka Svobodová z Národního památkového ústavu v Pardubicích.

"Je zde však připraven kvalitní projekt na záchranu, existuje Sdružení na záchranu hradu, zatím však chybí finanční krytí," dodala památkářka. Hrad podpořilo rovných dvě stě hlasujících.

Další zřícenina, která chátrá, je hrádek Rabštejn, takzvaný Rabštejnek na Chrudimsku. Hradní areál je zarostlý keři a stromy, které jej částečně chrání, uprostřed leží skácený kmen stromu. Kořenový systém ale zároveň narušuje zbytky zdiva.

Hrádek je volně přístupný z turistické stezky v lese a právě neukáznění turisté ho poškozují nejvíce, neomaleně lezou na zdi nebo rozebírají kameny na ohniště. Nedávno se zřítila zeď na severní straně, památkáři o údržbě hrádku jednají. Památka získala podporu 154 hlasů.