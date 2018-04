Senior zapomněl, kde zaparkoval. V autě zůstala nemocná manželka

Pro pardubické strážníky začala nezvyklá pátrací akce ve chvíli, kdy jim přepojili hovor policisté obsluhující linku 112 v Olomouci. Volala rozrušená žena, že je na služební cestě a volal jí její čtyřiaosmdesátiletý otec, že v Pardubicích zaparkoval auto a šel hledat specializovanou zdravotnickou prodejnu.

„Cestou zpět nemohl auto nalézt, protože zapomněl, kde jej zanechal. Jeho hodinové hledání nemělo kladný výsledek. To by nebyl zas takový problém, kdyby ve vozidle nezanechal svoji osmasedmdesátiletou manželku, která trpí Alzheimerovou nemocí,“ řekla mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.

Jejich dcera se tak oprávněně bála o rodiče, kterým neuměla na dálku pomoci. Starost jí dělal otec, který v rozrušení nemohl najít auto, velký strach měla o matku, které se mohlo udělat nevolno.

Strážníci tedy vyjeli do místa, o kterém jim žena řekla, že by se tam otec mohl nacházet. Seniora skutečně našli, naložili do auta a více než hodinu s ním projížděli trasu, kudy mohl jet.

„Všichni doufali, že muž pozná známá místa. Strážníci se ho vyptávali, z jakého směru do Pardubic přijel. Muž si nakonec vzpomněl, že projížděl městem a směřoval do centra. Hlídka tak zmenšovala perimetr hledání právě tímto směrem,“ popsala Uskobová.

Po usilovném pátrání se strážníkům nakonec povedlo zaparkované auto najít. Žena byla navzdory téměř dvouhodinové samotě v pořádku, senior s ní pak odjel domů.