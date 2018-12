Začíná advent. Rozsvítí se stromy a rozezní koledy

Od jarmarku s řemeslnými výrobky zejména s vánoční tematikou přes adventní koncerty, výstavy, tvůrčí dílny až po vánoční kino pod širým nebem. Taková je kulturní nabídka v celém kraji.

V Pardubicích začínají vánoční trhy na Pernštýnském náměstí dnes v 11 hodin. Letos budou mít v porovnání s těmi v předchozích letech jinou formu. „Na náměstí bude stát vánoční kino, které má na programu oblíbené české filmy. Atrakcí pro děti bude také pošta, zvonička či projížďka vláčkem,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Podstatnou novinkou bude i jednotný charakter trhů - ať už v podobě stánků či osvětlením. Základem sortimentu budou řemeslné výrobky, vánoční dekorace a gastronomické speciality včetně regionálních pochutin. V doprovodném programu nebudou chybět taneční a divadelní vystoupení, zpěv koled nebo rozmanité koncerty.

Tento víkend tak bude v Pardubicích patřit promítání filmu Pelíšky, hudbě v podání ADD Gospel, Komorního souboru Orfeus, Pěveckého sboru Carmina či pohádce Princ Bajaja v nastudování Divadla Tramtarie. Vánoční strom se na Pernštýnském náměstí poprvé za doprovodu žesťové harmonie Trumpet Tune rozsvítí zítra v 18 hodin.

Trhy na Pernštýnském náměstí potrvají až do neděle 23. prosince a jejich podrobný program je na stránkách www.pardubickevanocnitrhy.cz.

V 17 hodin se za zvuku písní v podání dětí z mateřských škol zítra rozzáří také strom na Resselově náměstí v Chrudimi. Současně s tím bude představen nový venkovní betlém, kterému požehná arcibiskup.

Veselý Kopec připomene tradice

Svůj typický program chystá o pár kilometrů dál i přírodní skanzen Veselý Kopec. V jeho roubenkách dnes začíná vánoční výstava s názvem Vánoce na Veselém Kopci aneb Ten vánoční čas. Návštěvníci si připomenou tradiční zvyky zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století.

„Lidé se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro přadleny, jaké dárky mohly děti nalézt před 150 lety v mikulášské nadílce, ale také co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti těšily,“ uvedla vedoucí správy Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. Vánoční výstava skončí v neděli 9. prosince, do té doby budou každý den lidoví výrobci ukazovat zhotovování dekorací, hraček z přírodnin, korálkových ozdob či perníku tlačeného do forem. Dnešní program zpestří koledy v podání dechového kvintetu Mrákotínka, zítra skanzenem projde mikulášský průvod a zazpívá FS Baldrián.

Videomapping i andělé

Ve Svitavách zítra kromě tradičních trhů, pohádek a hudby vsadí také na tvůrčí činnost. V Městském muzeu a galerii se uskuteční advent s patchworkem a řezbáři, Ottendorferův dům provoní Marcipánové Vánoce a svou vánoční dílnu chystá i Fabrika. Rozsvícený strom a nový betlém bude na náměstí Míru poprvé k vidění zítra v 17 hodin.

Svátečně se naladí i orlickoústecké Mírové náměstí. Po celé zítřejší odpoledne bude fungovat Pošta pro Ježíška, po odeslání svých přání Ježíškovi se děti mohou těšit na Hudební žerty s čerty. Dále zahraje folklorní soubor Jaro či folková skupina Folk Team. Vánoční výzdobu rozsvítí zástupci města v 17 hodin, přičemž dojde i k žehnání věnců.

Advent v Litomyšli bude spojený s anděly, kteří se zabydleli nejen ve stálé expozici chrámu Nalezení sv. Kříže. K setkání se skutečnými andílky dojde například na zámeckém návrší, kde Andělka bude dětem rozdávat herní kartičky na soutěž Putování s Andělkou. Andělský bude i vánoční strom na prostranství mezi chrámem Nalezení sv. Kříže, regionálním muzeem a zámeckým areálem. Rozsvítí se v neděli v 17 hodin, událost hudebně doprovodí dětské sbory Kvítek a Lilium.

„V uplynulých dvou letech se součástí rozsvěcení vánočního stromu stal také videomapping z dílny KLUCIvespolek. Pokud vše dobře dopadne, nebude chybět ani v letošním roce. Myslíme si, že dobré tradice by se měly dodržovat,“ uvedla Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Litomyšle. Také Zámecké návrší bude patřit stánkům s pestrým vánočním sortimentem. Navíc budou mít lidé možnost si na otevřených ohních opéct buřty.